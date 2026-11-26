El hombre, de 37 años, se entregó voluntariamente en una comisaría de Cantabria después de viajar en tren desde Murcia, donde presuntamente asesinó a su pareja, Verónica

Detienen a José 'El gitano', el presunto asesino de Verónica en Bullas, Murcia: se ha entregado a la Policía en Cantabria

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José 'El gitano', detenido por el crimen machista de Bullas (Murcia), ha reconocido ser el autor de los hechos tras entregarse este jueves de forma voluntaria en la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Cantabria, donde se ha negado a declarar.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha explicado, a preguntas de los periodistas en Torrelavega, que el hombre es natural de Santander, tiene 37 años, cuenta con antecedentes penales por numerosos delitos y tiene seis hijos de parejas anteriores.

Casares ha detallado que el hombre ha explicado a la Policía que cogió ayer un tren en Murcia para desplazarse a Cantabria donde vive su familia paterna, pero luego se ha negado a seguir declarando.

El autor confeso del crimen está en las dependencias policiales a la espera de que el juzgado de violencia de género de Murcia ordene su traslado.

El delegado ha señalado que la Policía Nacional también está en contacto con la Guardia Civil, que es la competente al haberse producido el crimen en la localidad murciana de Bullas.

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Crimen machista

Los hechos ocurrieron este miércoles en una vivienda de la calle San Segundo, donde la mujer, de 32 años vivía con sus dos hijas, de 10 y 15 años. El hombre le habría asestado varias puñaladas antes de abandonar el domicilio y darse a la fuga.

Desde el entorno de Verónica, nombre de la víctima, apuntaron a una ruptura muy reciente de la relación sentimental con el presunto homicida. Según la Delegación del Gobierno de Murcia, no constaban denuncias previas por malos tratos contra el presunto agresor, pero la víctima figuraba en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén) por otro hombre, que actualmente permanece en prisión.

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Acude al 016 si necesitas pedir ayuda

El crimen eleva a 48 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de año.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016- online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.