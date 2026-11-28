Redacción Cataluña Europa Press 28 NOV 2026 - 17:32h.

Al menos dos alumnas de la Escuela de Arte Ondara en Tárrega, Lleida, habrían sufrido acoso sexual del maestro

El propio centro donde se están formando las víctimas activó el protocolo y denunció lo sucedido ante los Mossos

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LleidaLos Mossos d'Esquadra están investigando a un docente por un presunto delito de acoso sexual a menores que están formándose en una escuela de Tárrega (Lleida).

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes policiales, tras avanzar estos hechos el diario 'Segre'. Este medio ha detallado que se produjeron en la Escuela de Arte Ondara, ubicada en la plaza del Centenario.

Fue el propio centro el que denunció lo que estaba ocurriendo ante la policía catalana, que ya trata de esclarecer el relato comunicado. Al menos hay dos alumnas afectadas por los supuestos comportamientos del maestro.

Tras tener conocimiento de ello, se activó el correspondiente protocolo para estos casos. No han trascendido más detalles.