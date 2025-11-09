Redacción Madrid Agencia EFE 09 NOV 2025 - 19:09h.

Sanidad subraya que "no hubo ningún error de diagnóstico" en los resultados de las pruebas de los pacientes

La situación quedó resuelta asistencialmente entre el 5 y el 12 de febrero, una semana después del aviso, aseguran desde la Consejería

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid detectó el 5 de febrero "una incidencia" en la comunicación de los resultados por carta del programa de cribado de cáncer de colon y recto (Prevecolon), que afectó a aproximadamente 500 personas.

En un comunicado, Sanidad subraya que "no hubo ningún error de diagnóstico" en los resultados de las pruebas de los pacientes (de detección de sangre oculta en heces) y que "los resultados correctos" siempre estuvieron registrados en la historia clínica de los pacientes.

La incidencia se produjo en la comunicación de los resultados por carta que recibieron aproximadamente 500 pacientes, según la Consejería de Sanidad.

Aseguran que contactaron con los afectados

La Consejería asegura que desde el momento en el que la empresa responsable de enviar las cartas notificó la incidencia (el 5 de febrero), se contactó con todos y cada uno de estos pacientes por vía telefónica, SMS, o bien a través de los profesionales sanitarios de Atención Primaria.

La situación quedó resuelta asistencialmente entre el 5 y el 12 de febrero, una semana después del aviso y "todos aquellos pacientes que recibieron la carta fueron informados de lo ocurrido", añade.

"Ningún proceso clínico se vio alterado", ni tampoco hubo alteración en las pruebas complementarias que se necesitaban, ha subrayado la Consejería.

Gracias a los sistemas de control y calidad del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) los profesionales sanitarios contactaron con al menos doscientos de estos pacientes comunicándoles los resultados correctos y que constaban en su historia clínica antes de que la empresa notificase su error, han precisado desde Sanidad.

Más Madrid pide la comparecencia de la consejera de Sanidad

Ante esta situación, Más Madrid ya ha pedido la comparecencia de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ante el Pleno de la Asamblea para dar explicaciones por estos "fallos".

En su cuenta de X, la portavoz de Más Madrid en el Parlamento regional, Manuela Bergerot, ha instado a la consejera a "dar la cara" tras conocerse que hubo "571 personas con positivo en cribados de colon a las que les dijeron que todo estaba bien".

"Esconden los datos de los cribados, pero no conseguirán esconderse. Llegaremos hasta el final", ha escrito Bergerot.

En un audio remitido a los medios de comunicación, también la diputada de Más Madrid Marta Carmona ha indicado que "cientos de madrileños han recibido un resultado erróneo de los cribados de cáncer de colon", algo que se añade a "la catástrofe" de los cribados de cáncer de mama en Andalucía y a "la desastrosa gestión de la sanidad que hace el PP allá donde gobierna porque siempre antepone los beneficios de las empresas en la salud de la población".

Carmona considera que es imprescindible que las comunidades autónomas y las Consejerías de Sanidad se tomen en serio estos cribados y reconoce que ahora entiende mejor por qué el PP se niega a dar los datos de los cribados al Ministerio de Sanidad, como se les ha requerido.

En declaraciones a los periodistas antes del comienzo de la misa por la festividad de la Virgen de La Almudena, patrona de Madrid, el portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Rubiño, ha denunciado que casi seiscientos madrileños podrían haber recibido un diagnóstico "diferente a la realidad" y, por tanto, un "falso negativo" en los cribados de cáncer de colon.

Rubiño ha vuelto a exigir al gobierno regional dar todos los datos al Ministerio y ha amenazado con ir a la Justicia si se oculta información. Asimismo, ha pedido la dimisión de la consejera de Sanidad.