Una vecina de Aljaraque, Huelva, con cáncer de mama triple negativo pide ayuda para costear un tratamiento de oncotermia que no está cubierto por la seguridad social

En poco más de diez días la familia ha superado su objetivo de recaudación, logrando reunir más de 12.700 euros para financiar el tratamiento de radiofrecuencia

HuelvaPenélope es una madre de familia de Aljaraque, un municipio de Huelva, que lucha contra un cáncer de mama. Concretamente es uno del tipo triple negativo que ha reaparecido de forma inoperable tras haber pasado por un duro proceso. Ella ya había superado una mastectomía, sesiones de quimioterapia, la inmunoterapia y hasta radioterapia. La enfermedad parecía controlada, pero no fue así. En marzo de este año los médicos le confirmaron una recidiva local del tumor, que además no puede ser operada, por lo que complicaba gravemente su pronóstico.

Sin cuidados adicionales, los médicos estimaron que su tiempo de vida podría ser inferior a seis meses, así que ante esta situación, uno de sus hijos, Dani, decidió movilizarse y lanzar una campaña de recaudación de fondos para financiar un tratamiento adicional llamado oncotermia, que no está cubierto por la seguridad social.

La oncotermia consiste en aplicar calor localizado mediante radiofrecuencia sobre la zona afectada, un procedimiento que puede contribuir a ralentizar el crecimiento del tumor y aliviar parte del dolor, mejorando la calidad de vida de Penélope. El problema era el precio, ya que el tratamiento tiene un coste aproximado de 10.000 euros.

"Mi madre no puede luchar sola"

En la campaña, llevada a cabo en la plataforma GoFundMe, Dani ha detallado cuál es la situación de su madre: "no suelo pedir ayuda, pero en esta situación nos vemos en la necesidad, mi madre ya no puede luchar sola", comienza confesando el joven. "En 2023 tuvo cáncer de mama triple negativo. Pasó por una mastectomía, quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia. Pensamos que lo peor había pasado… pero en marzo de 2025 le dijeron que el cáncer había vuelto como una recidiva local inoperable".

El pronóstico inicial tras la recidiva era de 18 a 24 meses de vida, pero hacía poco que los médicos les comunicaron que, sin tratamientos adicionales, el tiempo estimado se reduciría a menos de seis meses. Por eso, y para intentar ganar tiempo, Penélope ha iniciado una segunda línea de quimioterapia, que podría prolongarle la vida alrededor de un año.

"Mi madre vive con dolor constante, las 24 horas del día, un dolor muy intenso que afecta cada parte de su vida", escribe Dani en la campaña. Es por todo esto que para la familia, la oncotermia representa una opción adicional que les podría ayudar a frenar el avance del tumor y aliviar en parte el dolor, aunque insisten en que no sustituye a los tratamientos médicos convencionales.

En la campaña de recaudación la familia ha sido muy insistente con las garantías de transparencia y con el control de los fondos: "el cobro de las donaciones lo transferiré a una cuenta de banco de mi madre vacía, y los fondos los usará solo cuando vaya a Granada a hacerse el tratamiento, haciendo públicos los gastos con fines de justificar el uso del dinero", aclara. además, "si al final del tratamiento sobrara dinero, será devuelto proporcionalmente a los donantes".

Respuesta masiva y objetivo conseguido

La respuesta de la comunidad ha sido inmediata. En poco más de diez días se han recibido 553 donaciones que suman 12.759 euros, superando el objetivo inicial de 10.000 euros. La familia no ha dejado de agradecer cada donación y las muestras de apoyo recibidas durante todo el proceso: "muchísimas gracias por todo el apoyo. Podéis hacer un seguimiento de los gastos y del proceso en general. Queremos ser transparentes y garantizar el buen uso del dinero", insisten.

Gracias a la recaudación conseguida, Penélope podrá acceder al tratamiento de oncotermia en Granada, con el objetivo de complementar la atención médica que ya recibe y mejorar su calidad de vida durante el proceso.