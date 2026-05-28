Sara Andrade 28 MAY 2026 - 05:00h.

El testimonio de la deportista Susana Vázquez demuestra que a veces la vida nos tiene unos planes completamente distintos con los que contábamos

Retrasar la maternidad, cada vez más común: el número de mujeres que tienen hijos con más de 50 años se duplica en un año en España

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La vida de Susana Vázquez es una vida de libro o de película, nada convencional ni tampoco habitual, quizá por esa razón estamos ahora mismo hablando de ella. Como muchas madres en España, decidió retrasar su maternidad, esperando a que el amor llegase quizá o el momento más adecuado, sin embargo el tiempo fue pasando y tuvo que decidir. Así que a los 49 años se quedó embarazada y tuvo a su hijo Leo, en 2024, con 50 años. No es la única, ya que cada vez son más las mujeres que por diferentes razones retrasan la maternidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se duplicó el número de mujeres que fueron madres con 50 años. Esto ha supuesto que se dispare el acceso a técnicas de fertilidad asistida, que solo en los últimos años ha aumentado un 16%.

El periplo para llegar hasta aquí no fue fácil para Susana, ni para otras madres, claro. Pero la historia de esta policía y deportista merece ser contada. "Me siento muy orgullosa de haberme atrevido a tener a mi hijo. Para mí la mayor dificultad que he tenido ha sido elegir: elegí marcharme de casa muy joven para no causar más problemas, elegí cambiar de ciudad y dejar a mi familia por amor, elegí volver a apostar por el amor cambiando todos mis planes, elegí también dejar el amor y una vida cómoda y buena por tener un hijo", explica en una entrevista a la web de 'Informativos Telecinco'.

Una maternidad a los 50

Susana se quedó embarazada en 2023, con 49 años, y lo tuvo en julio de 2024, cuando ya había cumplido los 50. Aunque para muchos fue extraño verla embarazada a esa edad, ella asegura que lo llevó con toda la naturalidad del mundo, ya que en su círculo más cercano era algo que había comunicado hace tiempo; a los 40 tuvo un intento pero como se cruzó el amor en su vida, decidió esperar a que la relación funcionara. "Quizá esperé demasiado, llegaron los 49 y sabía que en España las in vitro son legales hasta los 50. Así que tomé una decisión...". La decisión fue dejar a su pareja e intentar quedarse embarazada. Así nació Leo, su hijo.

"Cuando has decidido ser madre, ya de forma innata te invade una fortaleza extraordinaria, así que animo a otras mujeres a que la usen para hacer oídos sordos, porque la negatividad afecta al embarazo. Les recomendaría que se centren en la vida feliz que van a traer al mundo. No entiendo que estemos tan avanzados en nuevos tipos de familia, de géneros y luego veamos a una chica de 43 embarazada y nos asustemos", subraya.

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Embarazo y deporte: un buen tándem

Con más de 500 mil seguidores en Instagram, todos estaban acostumbrados a ver a esta policía competir. En su carrera profesional como atleta ha sido subcampeona de España en 100 km, ha competido con la Selección Española en carreras de 24 horas realizando 174 km, convirtiéndose así en un referente del atletismo de resistencia, y consiguió superar el Maratón de las Arenas, una prueba de autosuficiencia -de las más duras del mundo- de 250 km. Esta, sin duda, es una de sus mayores locuras dada la ubicación tan extrema -en el Sáhara de Marruecos- y las condiciones. Son seis etapas en siete días por el desierto con temperaturas extremas que superan los 45º grados durante el día y los 10º por la noche.

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"Para esta prueba me preparé con ocho meses de entrenamiento muy duro. Corría en verano abrigada, hacía el anillo verde de Madrid -60 km- andando con un disco de 10kg en una mochila. Corría tres San Silvestres seguidas. Recuerdo que me metía muchos kilómetros, quizá no eran de calidad pero buscábamos, precisamente, eso, que me curtiera y fuera una mula de carga. Fui muy preparada mentalmente y eso me permitió ser la primera española en entrar en meta aquel año", explica a 'Informativos Telecinco'.

De ahí que nadie se sorprendió (o sí) de que continuara compitiendo y entrenando durante su embarazado. "Hacía algo poco conocido, poco visto o poco habitual, pero fíjate, entendía a la gente que se sorprendía al verme compitiendo en carreras con 50 años embarazada, aunque siento que estamos muy desinformados y anticuados en este tema". Se refiere, por ejemplo, a los estudios que aseguran que realizar ejercicio durante el embarazo es bueno para el desarrollo del bebé y también para la madre.

En efecto, una investigación que ha analizado los datos de más de 38.000 pares de madre-hijo, publicado en 2026, en la revista científica 'JAMA Network Open' subraya que la actividad física de la madre antes y durante el embarazo puede estar relacionada con un mejor neurodesarrollo temprano en los hijos, especialmente en la función motora, lo que destaca los posibles beneficios del ejercicio prenatal más allá de la salud materna.

Además, también mejora la calidad del sueño, reduce la duración y el dolor del parto, alivia síntomas depresivos, ayuda a prevenir el parto prematuro, reduce el riesgo de obesidad, mejora el desarrollo neuromotor en los niños, y favorece la estabilidad emocional del niño. Por lo tanto, salvo contraindicación, el deporte en el embarazo es una buena opción. Lo demuestran casos como el de Susana.