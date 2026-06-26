Ainoa, testigo de los terremotos en Venezuela: “Vi edificios caídos cerca de mi casa. Fue aterrador”

Ainoa, superviviente del terremoto en Venezuela, explica cómo lo vivió.

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El balance del devastador doble terremoto que ha sacudido a Venezuela continúa creciendo. Las autoridades han elevado a 235 el número de fallecidos y a 4.300 el de heridos, mientras que continúan las labores de búsqueda entre los edificios derrumbados. Además, se ha confirmado ya la muerte de tres ciudadanos españoles, en una tragedia que mantiene a decenas de personas pendientes del país.

‘Vamos a Ver’ ha podido hablar con Ainoa, venezolana y afectada por los terremotos. Ella es vecina de Chacao y presenció el caos tras el seísmo en primera persona: “Yo estaba en una iglesia cuando empezó el temblor”. Su primera reacción fue correr hasta la vivienda de su madre, que reside en un noveno piso: “Cuando iba hacia la casa vi edificios caídos cerca de mi edificio. Fue aterrador, muy duro. Subí los nueve pisos y logramos bajar por las escaleras”.

Ainoa, testigo del terremoto en Venezuela: "Están atendiendo las emergencias y trabajando con las uñas”

La noche posterior al terremoto ha estado marcada por la incertidumbre. “Estuve varias horas sin comunicación y, junto a los vecinos, ayudando en los edificios que se habían caído”, recuerda Ainhoa, que ahora está refugiada en casa de una amiga junto a su madre. “No hemos podido volver a nuestros apartamentos. Ayer hubo más de cien movimientos y el susto es enorme”, asegura, reflejando el temor permanente que provocan las réplicas de los terremotos.

La falta de información oficial agrava la incertidumbre entre los afectados: “La información que podemos obtener es a través de las redes sociales o algo por televisión”. Según explica, las autoridades están completamente desbordadas y todavía no pueden garantizar la seguridad de muchos edificios. “No podemos entrar porque no tenemos la certeza de que sean resistentes para nuevas réplicas. Están atendiendo las emergencias y trabajando con las uñas”, concluye Ainoa.

Mientras tanto, los equipos de rescate, a los que ya se les está empezando a sumar la ayuda internacional de países como República Dominicana, El Salvador o Estados Unidos, continúan buscando supervivientes entre los escombros en las zonas más castigadas por el doble terremoto.

Boris Izaguirre, periodista venezolano, también también ha compartido su preocupación por la situación que atraviesa su país y el angustioso contacto que ha mantenido con su familia en Caracas. “Tenemos un chat familiar que ardía directamente”, relata, explicando que pasó la madrugada pendiente de los mensajes de sus seres queridos.

Especialmente le impactó escuchar a su padre, que “quería desahogarse y contar cómo lo había vivido”, mientras toda la familia sigue con miedo a las réplicas. Izaguirre ha recordado además el terremoto que sacudió Caracas en 1967, cuando él apenas tenía un año y medio, y ha lamentado que: “Es increíble que no se haya construido un sistema de arquitectura que previera este tipo de fallos sísmicos, sabiendo que vivimos con una falla enfrente”. También ha criticado la falta de medios para hacer frente a la emergencia y ha reconocido sentir “un poco de vergüenza” por el deterioro del país: “Venezuela lleva paralizada desde los años 90”.