Esperanza Calvo 28 JUN 2026 - 22:20h.

Los servicios de emergencia han encontrado vivas a 25 personas pero en las últimas horas solo están sacando cuerpos sin vida

Última hora del terremoto en Venezuela, en directo: Exteriores eleva a 17 la cifra de españoles muertos y a 150 los desaparecidos

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La periodista Esperanza Calvo se encuentra en el epicentro del terremoto en Caracas, Venezuela. En las imágenes se puede ver el Petunia, un edificio de 13 plantas del que ya no queda prácticamente nada. El bloque se vino abajo como si fuese "el fuelle de un acordeón", explica la reportera. En esta zona trabajan los servicios de emergencia desde primera hora de la mañana para buscar supervivientes.

Los rescatistas han recuperado 32 cadáveres y 25 supervivientes. Los servicios de emergencia siguen con las tareas de desescombro, pero en las últimas horas solo están sacando cuerpos sin vida. Se trata de la zona de Palos Grandes, un barrio residencial donde la mayoría de edificios tienen graves daños estructurales.

Un total de 1.430 personas han muerto y 3.238 han resultado heridas como consecuencia del doble terremoto que sacudió el jueves la costa venezolana, según el último balance oficial publicado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Rescatan a 33 personas con signos vitales

Los equipos de rescate han localizado hasta el momento a 33 personas con signos vitales bajo los escombros tras quedar sepultados en el doble terremoto del pasado jueves que afectó al centro de la costa de Venezuela y que se han cobrado 1.430 vidas, según el último balance oficial.

Estos supervivientes han sido ubicados "gracias a los despliegues que ejecutan los organismos de seguridad nacional en perfecta unión con comisiones internacionales que han arribado al país", ha destacado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, este domingo durante un acto público en el centro de acopio instalado en el Complejo Deportivo José María Vargas de La Guaira.

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Se han registrado 7.876 voluntarios en el Poliedro de Caracas

Sobre lo voluntarios, el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, apuntó que se han registrado 7.876 personas en el Poliedro de Caracas lo que, a su juicio, ha permitido ordenar el trabajo de rescate y remoción de escombros en La Guaira.

Rodríguez anunció la activación de una línea telefónica para apoyar a todos los ciudadanos que estén presentando cuadros de ansiedad, tristeza o estrés postraumático, producto del terremoto, así como una página web para que los familiares puedan registrar a sus parientes desaparecidos, sin ofrecer una cifra de cuántas personas están en esa situación.

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En redes sociales son constantes la publicaciones de fotografías y datos de personas que no han sido localizadas tras el terremoto, la mayoría de ellas vistas por últimas vez en La Guaira.