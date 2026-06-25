Luis Miguel Núñez, periodista venezolano: "La cifra de fallecidos va a aumentar, eso es un hecho"

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Dos terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud han sacudido Venezuela y la cifra de muertos se ha estimado que ronde entre las 10.000 y 100.000 personas. La zona de La Guaira ha concentrado la mayor parte de la devastación tras el sismo que ha afectado al país.

Los movimientos sísmicos se han producido durante la noche y la madrugada del 24 al 25 de junio dejando, como cifras oficiales hasta el momento, cientos de fallecidos y millares de heridos. Además se han contabilizado más de 20 réplicas del terremoto. Sin embargo, la cifra podría aumentar significativamente en las próximas horas debido al elevado número de edificios colapsados, especialmente en el estado de La Guaira y al rededores.

Luis Miguel Núñez, periodista venezolano, ha hablado con el programa de 'Vamos a Ver' para relatar de primera mano lo sucedido. “Las imágenes que poco a poco han ido apareciendo después de que se ha restablecido un poco la comunicación son desoladoras, son devastadoras. La cantidad de edificios que colapsaron en La Guaira con gente dentro es impresionante”, ha relatado el periodista.

Luis Miguel Núñez:“Estamos hablando de edificios de entre ocho, diez o doce pisos que se han venido abajo tal cual como si fuera un castillo de naipes”

Durante las horas posteriores al terremoto, Venezuela ha experimentado serios problemas de comunicación. Las redes de teléfono móvil y los servicios de datos han sufrido interrupciones que han dificultado tanto las labores de emergencia como el contacto entre familiares.

La tragedia ha golpeado con especial intensidad a la región costera, donde se encuentran el principal puerto del país y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Las primeras imágenes difundidas tras el restablecimiento parcial de las comunicaciones han mostrado escenas de gran destrucción, con numerosos edificios derrumbados y equipos de rescate trabajando entre los escombros.

En Caracas, situada junto a La Guaira dentro de una histórica zona de actividad sísmica, también se han registrado importantes daños estructurales. Núñez ha asegurado haber recorrido al menos cinco edificios colapsados en distintos sectores de la capital: “Estamos hablando de edificios de entre ocho, diez o doce pisos que se han venido abajo tal cual como si fuera un castillo de naipes”.

La emergencia también ha afectado a los vuelos. El acceso al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar ha sido restringido por las autoridades y varios vuelos internacionales han sido desviados. Entre ellos, algunos procedentes de Madrid han sido redirigidos a Curazao a la espera de nuevas instrucciones.

Ante la magnitud del desastre, el Gobierno venezolano ha anunciado el estado de emergencia y la creación de un fondo económico, además de confirmar la aceptación de ayuda internacional.