Gonzalo Barquilla 04 SEP 2026 - 20:25h.

Cristina y Jesús vivían desde 2019 en Santa Bàrbara, donde Nizan fue recibido como primer bebé del año en 2025

Los padres del bebe presuntamente asesinado en Santa Bárbara lo habrían enterrado en una caja de cartón

Compartir







El Ayuntamiento de Santa Bàrbara, en Tarragona, ha decretado dos días de luto oficial por la muerte del bebé cuyos restos fueron localizados este jueves en la vivienda donde presuntamente fue asesinado por sus padres. El consistorio ha suspendido los actos institucionales previstos para los días 4 y 5 de septiembre y las banderas de los edificios municipales ondean a media asta. Además, ha convocado a los vecinos a un minuto de silencio este viernes a las 19:00 horas frente al Ayuntamiento.

La muerte del pequeño Nizan, de 18 meses, ha causado una profunda conmoción en el municipio, donde la familia residía desde 2019. Sus padres, Cristina S. C., de 29 años, y Jesús A. R., de 35, ambos naturales de Castellón, vivían allí con sus hijos y, según el alcalde, estaban aparentemente integrados en la vida cotidiana de Santa Bàrbara. El pasado miércoles fueron detenidos en Valencia, acusados de un delito de homicidio.

PUEDE INTERESARTE Consternación por la muerte del bebé hallado en una bolsa de basura en un edificio de Sant Adrià de Besòs, en Barcelona

Varios vecinos han dejado flores y velas frente a la vivienda donde fueron encontrados los restos como muestra de duelo. En un comunicado, el Ayuntamiento ha expresado la "consternación y el dolor de toda la comunidad" y ha trasladado su pésame, apoyo y solidaridad a la familia y a las personas más cercanas, además de pedir respeto por su intimidad.

PUEDE INTERESARTE La madre del bebé hallado muerto en una bolsa de basura en un edificio de Sant Adrià de Besòs, detenida por las autoridades

Nizan fue el primer bebé nacido en Santa Bàrbara en 2025

Nizan había nacido en el municipio tarraconense el 14 de enero de 2025 y fue el primer bebé nacido aquel año en Santa Bàrbara. El Ayuntamiento organizó entonces una recepción para darle la bienvenida como nuevo vecino y felicitó a sus padres, a quienes entregó varios obsequios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El alcalde Antonio Ollés y varios concejales participaron en aquel acto celebrado en el consistorio, informa 'Levante-EMV'. El pequeño pesó dos kilos y medio al nacer y su llegada fue celebrada públicamente por el municipio, que había puesto en marcha aquella iniciativa para recibir al primer bebé nacido cada año.

Una vivienda en condiciones extremas

La investigación del caso comenzó después de que el abuelo paterno denunciara la desaparición del bebé tras recibir una llamada de su nuera. Según el relato trasladado a la Policía, la mujer le comunicó que el pequeño había fallecido y que ella y su pareja lo habían enterrado dentro de una caja de cartón en la vivienda. El abuelo aseguró que nunca había llegado a conocer a Nizan, aunque sí mantenía relación con los otros cinco hijos de la pareja.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Cuando los Mossos acudieron al inmueble, las condiciones del interior dificultaron inicialmente el acceso. Los Bomberos tuvieron que entrar con bombonas de oxígeno para despejar el ambiente y facilitar la entrada de los agentes. En la vivienda encontraron una treintena de perros en malas condiciones, algunos muertos, además de una gran acumulación de residuos.

Los Mossos mantienen las actuaciones en la vivienda

La vivienda quedó precintada mientras los investigadores continuaban las pesquisas. Durante los últimos días, trabajadores de una empresa especializada en limpieza extrema han trabajado en el interior del inmueble, que presenta un grave estado de deterioro, recoge 'Diari de Girona'.

Finalmente, este jueves los Mossos localizaron los restos óseos del bebé en el interior de la vivienda. Los investigadores mantienen abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte, mientras la causa judicial permanece bajo secreto.

Servicios Sociales tenía expedientes abiertos sobre la familia

Los Servicios Sociales del Consell Comarcal del Montsià tenían expedientes abiertos sobre la familia y realizaban seguimiento, según confirmó el alcalde. El organismo también había intervenido anteriormente por la situación de los animales que convivían en la vivienda.

Tras la intervención policial, las tres niñas que convivían con la pareja han quedado a cargo del abuelo paterno, con quien sí mantenían relación. Los padres, cuya actividad laboral era el alquiler de inmuebles, permanecen detenidos y la investigación judicial continúa bajo secreto de actuaciones.