Youssef es el más pequeño de un grupo de unos 50 menores que esperan frente a una comisaría de Ceuta para poder ser identificados

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CeutaYoussef tiene 11 años y es el más pequeño de un grupo de unos 50 menores que esperan frente a una comisaría de Ceuta para poder ser identificados. Como él, otros menores aseguran que siguen durmiendo en la calle y que son víctimas de robos y agresiones mientras esperan una respuesta que les permita salir de esa situación. Uno de ellos lleva un ojo morado después de, según explica, haber sido agredido por un adulto en una tienda de la ciudad

Las comisarías ceutíes reciben cada día a decenas de menores para proceder a su filiación, pero la capacidad de atención no permite dar respuesta a todos. Los que no consiguen ser atendidos tienen que regresar a la calle y esperar una nueva oportunidad.

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El Gobierno cifra entre 500 y 750 los menores que todavía permanecen en las calles de Ceuta, mientras que 2.321 ya han sido filiados. Una situación que mantiene a cientos de ellos sin un lugar estable donde dormir y a la espera de que se determine cuál será su futuro.

El Gobierno de Ceuta quiere sancionar a los migrantes del Trampolín por ruidos y venta ambulante

El Gobierno de Ceuta solicitará a la Secretaría de Estado de Seguridad la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCSE) con la Policía Local al objeto de sancionar los incumplimientos de las ordenanzas municipales que se están produciendo en el asentamiento de la playa del Trampolín.

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El consejero de Presidencia y Gobernación tiene previsto ponerse en contacto este mismo martes con la Secretaría para trasladarles la solicitud de coordinar una actuación conjunta.

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Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alejandro Ramírez, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. La Ciudad pretende actuar especialmente contra la venta ambulante irregular y los problemas de ruido que, según ha señalado, se registran en la zona y constituyen materias reguladas por las ordenanzas municipales.

"Aquí lo que se observa sobre todo es el incumplimiento de las ordenanzas municipales. Nos trasladan que hay bastante venta ambulante en la zona del Trampolín. También el tema del ruido es otra de las cuestiones que son competencia municipal", ha explicado Ramírez.