En Cádiz, los habitantes se han despertado con los restos de un vendaval que, incluso, no les ha dejado realizar ciertas actividades: "Se nota bastante, no te permite ni bajar a la playa". Las rachas huracanas han sorprendido a la población ante la intensidad que ha azotado esta borrasca: "Todo el levante que no ha hecho en verano, lo hace ahora".