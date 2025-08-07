España se enfrenta a las tormentas secas en plena ola de calor: qué son y cuándo se producirán
Comienza el desarrollo de tormentas secas, especialmente durante las tardes del jueves y viernes en zonas del sur peninsular
Estas tormentas se originan a partir de reventones secos, es decir, fuertes corrientes de aire descendente generadas por nubes convectivas
Mientras la ola de calor continúa azotando a la Península Ibérica, un fenómeno atmosférico paralelo comienza a tomar protagonismo: el desarrollo de tormentas secas, especialmente durante las tardes del jueves y viernes en zonas del sur peninsular. Este tipo de tormentas, que apenas traen lluvia, suponen un giro inesperado y peligroso en el escenario meteorológico actual.
A diferencia de las típicas precipitaciones asociadas a una tormenta, en este caso el calor y el viento se combinan para impedir que el agua llegue al suelo. A cambio, se producen rachas violentas y una importante actividad eléctrica, lo que aumenta el riesgo de incendios forestales, ya de por sí elevado por la sequedad del ambiente.
Qué son las tormentas secas y por qué preocupan
Estas tormentas se originan a partir de reventones secos, es decir, fuertes corrientes de aire descendente generadas por nubes convectivas (formadas por el ascenso de aire caliente). Cuando esta masa de aire cae con intensidad, produce vórtices horizontales que aceleran el viento a ras de suelo, con rachas que pueden superar los 100 km/h.
Aunque las nubes generan cierta precipitación, esta se evapora antes de tocar el suelo debido a la sequedad extrema en las capas bajas de la atmósfera. El resultado es un fenómeno de alta peligrosidad, que combina rayos sin lluvia, calor y viento, creando condiciones perfectas para la propagación del fuego.
Zonas en alerta por tormentas secas este jueves y viernes
Según las previsiones de Meteored, el jueves estas tormentas se formarán especialmente en Andalucía, el sureste de Extremadura, Ciudad Real, zonas montañosas del interior este y el Pirineo.
El viernes, la actividad tormentosa aumentará en Andalucía y la cordillera pirenaica, pero también se extenderá a Extremadura, el sur y oeste de Castilla-La Mancha, la Cordillera Cantábrica y zonas elevadas de Galicia.
Solo en algunos puntos concretos como el Pirineo, el Sistema Ibérico y Sierra Nevada se prevén aguaceros intensos, mientras que en el resto del país, la tormenta seca será el escenario predominante, con sus riesgos asociados.