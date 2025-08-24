Otro núcleo intenso ha descargado al norte del municipio castellonense de Morella y, seguidamente, se ha desplazado hacia el sureste

Riesgo de complicación en la Operación Retorno ante la amenaza de una DANA: avisos por subidas repentinas en barrancos y cauces menores

CastellónLas tormentas han descargado con intensidad fuerte y granizo en el interior norte de Castellón durante la tarde de este domingo y en localidades como Vilafranca han acumulado 35,4 litros por metro cuadrado (l/m2), la práctica totalidad en menos de una hora.

Adem�ás, durante la tarde, otro núcleo intenso ha descargado también al norte del municipio de Morella y, seguidamente, se ha desplazado hacia el sureste, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La zona de mayor densidad de descargas en la península se ha localizado este domingo en el Maestrazgo turolense y castellonense, entre Mosqueruela, Valdelinares y la Iglesuela del Cid (Teruel) y Vilafranca (Castellón).

Según ha explicado Aemet, el realce orográfico como factor desencadenante de tormentas en primavera y verano y la convergencia de vientos hace de esta zona "la de mayor actividad de España".

Precisamente, en el término municipal de Vilafranca se ha originado durante la tarde un incendio, al que se han movilizado dos unidades de bomberos forestales, dos autobombas, una unidad de prevención y un medio aéreo, ha detallado por su parte el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE).