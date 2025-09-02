Se esperan chubascos localmente intensos en Cataluña y Valencia

Las temperaturas máximas subirán en gran parte del país, salvo en el área mediterránea

Este martes se prevé circulación de origen atlántico y la entrada de un frente poco activo en la península, que dejará nubosidad en el tercio noroeste y lluvias en Galicia y comunidades cantábricas, en general débiles, pero más frecuentes en las Rías Baixas. También se esperan chubascos en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el este de Cataluña, el litoral sur de Valencia y Baleares habrá chubascos matinales aislados, que podrán ser intensos en Cataluña y no se descartan en Valencia.

Nubosidad variable en el norte y en Baleares

Habrá nubes de evolución en el tercio norte y Baleares, con posibilidad de chubascos aislados en la cordillera Cantábrica, Pirineos, este de Cataluña y Baleares. En el resto de la península predominarán nubes altas, tendiendo a cielos poco nubosos. Se formarán bancos de niebla en el extremo norte y oeste de la meseta norte, así como brumas en el noroeste.

En el archipiélago canario, el cielo se mantendrá poco nuboso en general, con intervalos en el norte de las islas y posibles lluvias débiles en las de mayor relieve. Soplarán alisios moderados, con intervalos de fuerte y rachas muy intensas.

Subida de las máximas y descenso en el Mediterráneo

Las temperaturas máximas aumentarán en buena parte de la península, bajarán en el área mediterránea y apenas cambiarán en Canarias. Las mínimas subirán en el noroeste, pero descenderán en el este peninsular y en los archipiélagos. No se superarán los 34 grados y las mínimas se mantendrán por encima de los 20 grados en gran parte del Mediterráneo.

Soplarán vientos moderados del oeste y sur en los litorales del noroeste y en la meseta norte, con intervalos fuertes y rachas muy intensas en Galicia y Cantábrico occidental. En el resto, predominarán los vientos flojos, con cierzo en el bajo Ebro, tramontana en Baleares y Ampurdán, y poniente en Alborán.

Predicción por comunidades autónomas

GALICIA: posibilidad de nieblas dispersas en zonas altas del interior. Cielos nubosos a cubiertos, con claros ocasionales que tenderán a intervalos nubosos y poco nuboso al final. Lluvias débiles o moderadas en la mitad occidental. Mínimas en ascenso, especialmente en el oeste; máximas también al alza. Viento flojo a moderado, con intervalos fuertes y rachas muy intensas en áreas expuestas.

ASTURIAS: nieblas dispersas en zonas altas de la cordillera. Cielos nubosos, abriéndose claros hasta quedar poco nuboso. No se descartan precipitaciones débiles en el suroeste. Temperaturas en aumento, más acusado en las máximas. Vientos moderados en el litoral; flojos en el interior, con intervalos fuertes y probables rachas muy intensas.

CANTABRIA: nubosidad abundante, con tendencia a cielos poco nubosos a lo largo del día. Posibles nieblas en zonas altas de la cordillera, donde también puede darse alguna lluvia débil y aislada. Temperaturas en ascenso, más suave en las mínimas. Viento flojo en el litoral y variable en el interior.

PAÍS VASCO: nieblas aisladas en zonas altas. Cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas, abriéndose claros progresivamente. Mínimas con ligeros descensos y máximas en aumento. Viento flojo en general, de componente variable.

CASTILLA Y LEÓN: bancos de niebla y brumas matinales en el oeste y extremo norte. Intervalos nubosos en el noroeste y áreas de montaña del norte, con posibilidad de lluvias débiles dispersas; poco nuboso en el resto. Mínimas sin cambios, máximas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado, de componente oeste.

NAVARRA: nieblas dispersas en zonas altas del tercio norte. Cielos nubosos con predominio de nubes altas, tendiendo a poco nuboso. Mínimas en ligero descenso, máximas en ascenso. Viento flojo y variable.

LA RIOJA: intervalos de nubosidad media y alta, disminuyendo a poco nuboso. Mínimas sin cambios y máximas en ligero o moderado ascenso. Viento del sur en áreas de montaña y variable en el valle, flojo con algún intervalo moderado.

ARAGÓN: intervalos nubosos en el norte, cielos poco nubosos en el resto con algunas nubes altas. Mínimas en ligero descenso, más acusado en la mitad sur; máximas en ascenso. Viento flojo, de dirección variable, con predominio de la componente oeste.

CATALUÑA: intervalos nubosos en la mitad oriental, poco nuboso con nubes altas en el resto. Posibles chubascos ocasionales, acompañados de tormenta y localmente fuertes en el litoral central, sin descartarlos en el prelitoral o litoral norte. Mínimas en descenso, más suave en el este; máximas en ascenso, salvo en el Ampurdán, donde bajarán. Viento del noroeste en el Ampurdán, flojo y variable en el resto, con intervalos moderados en el litoral.

EXTREMADURA: poco nuboso con nubes altas. Temperaturas mínimas con ligeras variaciones y máximas en ascenso. Viento flojo del oeste y noroeste, con algún intervalo moderado en el norte.

COMUNIDAD DE MADRID: intervalos de nubes altas, quedando poco nuboso o despejado. Mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ascenso generalizado, más acusado en zonas de sierra. Viento flojo.

CASTILLA-LA MANCHA: predominio de cielos poco nubosos, con nubes altas al inicio. Mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en aumento. Viento flojo de componente oeste, con dirección variable.

COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos nubosos en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, con posibilidad de chubascos localmente fuertes, tendiendo a cielos poco nubosos. En el resto, poco nuboso. Mínimas en descenso; máximas con tendencia desigual, al alza en el interior y a la baja en zonas costeras. Viento flojo variable, más moderado en Castellón y Valencia.

REGIÓN DE MURCIA: intervalos de nubes altas. Mínimas en descenso; máximas estables o en ligero descenso en el Campo de Cartagena. Viento flojo del noroeste, con intervalos moderados de componente sur.

BALEARES: intervalos nubosos con chubascos ocasionales y aislados, que tenderán a remitir por la tarde, quedando cielos con nubes altas. Temperaturas en descenso. Viento flojo variable, girando a componente sur con brisas costeras.

ANDALUCÍA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Mínimas en descenso en el este y sin cambios en el resto; máximas estables en el litoral mediterráneo y en ascenso en el interior. Viento flojo, de dirección variable.

CANARIAS: poco nuboso en general, con intervalos en el norte de las islas montañosas y en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. No se descartan lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado de componente nordeste, con intervalos fuertes y posibles rachas muy intensas en zonas expuestas.