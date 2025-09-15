Galicia y el Cantábrico tendrán precipitaciones ligeras, mientras que el resto del país mantendrá cielos despejados

Esta semana habrá un ascenso de temperaturas debido a una masa de aire muy cálido

La llegada de un frente atlántico dejará este lunes lluvias débiles que se desplazarán de oeste a este en Galicia y el Cantábrico. También se esperan chubascos y tormentas, algunas localmente intensas, en el extremo oriental del Pirineo y el sistema Ibérico, con cielos poco nubosos o despejados en el resto del país. Además, esta semana subirán las temperaturas con cifras que rozarán los 40º debido a una masa de aire muy cálido.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá bancos de niebla matinales en los tercios norte y este de la península, así como en Baleares. Las brumas serán más persistentes en el Cantábrico con el paso del frente, mientras que en Alborán pueden aparecer brumas costeras. En Galicia, la situación tenderá a mejorar con el avance del día.

Canarias: calor y alisios fuertes

En el archipiélago canario, los intervalos nubosos afectarán a las islas occidentales, con ligera calima y un repunte de las temperaturas, que podrían alcanzar los 34 ºC en algunas zonas. Las mínimas apenas variarán, y soplarán vientos alisios con intervalos fuertes y rachas muy intensas, además de componentes este y sur en áreas altas.

Descenso de temperaturas en el Cantábrico

Las máximas bajarán en el litoral onubense, Alborán, el Estrecho, Galicia, el alto Ebro y, de forma más marcada, en el Cantábrico. En cambio, subirán en la franja que va de Extremadura a Cataluña y en Canarias. En el suroeste peninsular podrían superarse los 34 ºC, e incluso los 36 ºC en el Guadalquivir. Las mínimas descenderán en el noroeste y aumentarán en otras zonas, sin bajar de 20 ºC en el Mediterráneo y el suroeste.

Predominará el viento del nordeste en los litorales del sudeste, mientras que en Alborán girará de levante a norte. En el Estrecho soplará levante con intervalos de fuerte. En el Cantábrico será del noroeste y en Galicia del norte, con rachas intensas en las Rías Baixas; en el resto, flojo.

Altas temperaturas toda la semana

Esta semana habrá un notable ascenso de las temperaturas debido a la entrada de una masa de aire muy cálido que subirá los termómetros por encima de los 38º en áreas como los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. El calor se mantendrá a lo largo de la semana, siendo el miércoles el día clave en la subida de los termómetros.

Las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén podrán superar los 40º a la sombra. En Madrid y Zaragoza se prevén máximas de hasta 37º y en zonas del norte como A Coruña, Oviedo, Santander y Bilbao, las temperaturas se quedarán en 25º.

Predicción por comunidades autónomas

GALICIA: Nuboso con brumas en el interior y litoral atlántico, y posibles nieblas en áreas altas. Lluvias débiles en el noroeste, avanzando al interior. Temperaturas en descenso, salvo máximas en las Rías Baixas. Viento flojo, moderado en la costa.

ASTURIAS: Cielos cubiertos con brumas y bancos de niebla. Lluvias débiles o moderadas, disminuyendo al final del día. Mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en bajada. Vientos flojos, con intervalos moderados.

CANTABRIA: Nuboso con brumas y nieblas. Lluvias débiles o moderadas, tendiendo a remitir. Mínimas con pocos cambios; máximas en descenso. Viento flojo variable.

PAÍS VASCO: Nuboso o cubierto, con nubes bajas, brumas y posibles bancos de niebla. Lluvias débiles en provincias costeras, menos probables hacia el sur. Mínimas en ascenso y máximas en descenso. Viento flojo.

CASTILLA Y LEÓN: Brumas y bancos de niebla al amanecer. Intervalos nubosos en el norte montañoso y noreste, con lluvias débiles aisladas. En el resto, poco nuboso. Mínimas en ligero ascenso o estables; máximas en ascenso o ligero descenso. Viento flojo con intervalos moderados.

NAVARRA: Nuboso en el tercio norte, con brumas y nieblas en zonas altas; intervalos nubosos en el resto. Lluvias débiles en el noroeste. Mínimas en ascenso; máximas estables o en leve aumento. Viento flojo, con rachas fuertes en La Ribera.

LA RIOJA: Brumas y nieblas matinales. Poco nuboso, aumentando la nubosidad con lluvias dispersas en la sierra. Mínimas al alza; máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento variable, flojo o moderado.

ARAGÓN: Nubes bajas en el valle del Ebro y del Jiloca, aclarando a poco nuboso. En la Ibérica oriental pueden darse tormentas localmente fuertes con granizo. Temperaturas en ascenso. Viento flojo, aumentando a moderado.

CATALUÑA: Poco nuboso en el Pirineo, con aumento de nubosidad. Baja probabilidad de chubascos intensos en el Pirineo oriental. Mínimas ligeramente al alza o estables; máximas con leves cambios. Viento flojo, a veces moderado.

EXTREMADURA: Cielos despejados. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo variable.

MADRID: Poco nuboso, con intervalos de nubes altas y algo de nubosidad en la sierra. Temperaturas en ascenso general, más acusado en las mínimas serranas. Viento flojo.

CASTILLA-LA MANCHA: Predominio de cielos despejados, con algunas nubes en el este y brumas en zonas altas. Posibles tormentas aisladas en la Serranía. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo.

COMUNIDAD VALENCIANA: Nubes bajas al amanecer, despejando después. Nubosidad de evolución en Castellón, con baja probabilidad de tormentas. Temperaturas sin cambios o en ascenso. Viento flojo.

REGIÓN DE MURCIA: Nuboso, tendiendo a poco nuboso. Posibilidad de tormentas aisladas en sierras del Noroeste. Temperaturas estables. Viento flojo, a veces moderado.

BALEARES: Brumas matinales, con bancos de niebla en Mallorca. Poco nuboso. Temperaturas nocturnas en ligero descenso; diurnas sin cambios o en leve ascenso. Viento flojo, con brisas costeras.

ANDALUCÍA: Cielos despejados, con nubes bajas en el litoral mediterráneo y el Estrecho al amanecer. Posibles tormentas en sierras orientales. Mínimas con pocos cambios; máximas en descenso o estables. Levante fuerte en el Estrecho y viento flojo variable en el resto.

CANARIAS: Cielos despejados o con nubes en zonas bajas del norte. Ligera calima. Temperaturas en ascenso, con picos de 30-34 ºC. Viento moderado, con intervalos fuertes y rachas muy intensas en islas occidentales.