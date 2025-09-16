España concentrará casi un tercio de los costes por fenómenos meteorológicos extremos en 2025

Sequías, olas de calor e inundaciones causan daños humanos y económicos sin precedentes

El calor extremo no solo amenaza la salud, también deja un enorme agujero en la economía. Solo este año, las olas de calor, la sequía y las inundaciones han supuesto 12.000 millones de euros en pérdidas, y la cifra seguirá creciendo en los próximos ejercicios.

Estos episodios climáticos no salen gratis: sus repercusiones se cuentan en vidas humanas y en enormes facturas. “Son los tres peligros climáticos relacionados con el cambio climático que más coste en vidas humanas y económico van a tener los países europeos.”, señala Jorge Olcina, climatólogo de la Universidad de Alicante.

España, el país más castigado

De todos los países, España será la que más pagará por los fenómenos meteorológicos extremos este 2025: 12.200 millones de euros, casi el 30% de la factura total que afrontará la Unión Europea. “España sabemos que es uno de los puntos calientes del cambio climático, especialmente porque tenemos veranos cada vez más cálidos, menos confortables y con más pérdidas de vidas humanas, otoños muy torrencialmente lluviosos.”, explica Olcina.

Estas pérdidas no solo derivan de los daños inmediatos, sino de cómo afectan a sectores clave. La productividad en la construcción y la hostelería se reduce cuando las temperaturas se disparan; la sequía castiga al campo, y las inundaciones deterioran infraestructuras como edificios y carreteras.

Costes que se alargan en el tiempo

“Todo tipo de daños en las cosechas afecta a las personas, a las infraestructuras y, bueno, esto tiene una traducción en dinero.”, afirma Fernando Valladares, científico del CSIC.

Además, los gastos derivados de estos episodios se prolongan mucho después de que terminan. “Sí que es claro que va a haber un decalaje de gastos que iremos pagando en los próximos meses, pero es que en los próximos meses seguirán ocurriendo cosas.”, añade Valladares.

Para 2029, las pérdidas acumuladas en la Unión Europea ascenderán a 126.000 millones de euros, de los que 34.800 millones corresponderán a España, que volverá a ser el país más afectado.