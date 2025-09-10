La vaguada atlántica mantendrá la inestabilidad en Baleares y Levante, con riesgo de tormentas

El paso de un frente dejará lluvias generalizadas en el noroeste y chubascos aislados en la meseta norte y Pirineos

Compartir







Una vaguada atlántica continuará este miércoles sobre la península y Baleares, provocando inestabilidad en el área mediterránea con chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes, muy fuertes o persistentes, sin descartar episodios de intensidad torrencial en Baleares. Cataluña y la Comunidad Valenciana también se verán afectadas, aunque de manera más débil.

El avance de un frente atlántico dejará lluvias en Galicia, el Cantábrico y áreas próximas, con precipitaciones que podrían ser abundantes en el oeste gallego. Además, se prevén chubascos ocasionales en la meseta norte, el nordeste de Cataluña y Baleares, sin descartar que sean intensos en zonas como el Ampurdán o Mallorca.

PUEDE INTERESARTE Así se ha disfrutado del eclipse de la luna de sangre poco visible desde España

Cielos variables y nieblas matinales

En el resto del territorio peninsular predominarán los intervalos nubosos, con tiempo más despejado en el sur y sudeste. Se esperan bancos de niebla matinales en áreas del norte y sudeste, además de brumas en Galicia, Cantábrico y Cataluña.

En Canarias, los cielos estarán nubosos en las vertientes septentrionales, con lluvias en las islas montañosas, mientras que en el resto se verán intervalos de nubes. Las temperaturas mínimas bajarán en las islas más elevadas. El viento alisio soplará con intervalos fuertes y rachas muy intensas en zonas expuestas, aunque tenderán a amainar a lo largo del día.

PUEDE INTERESARTE El otoño será más caluroso de lo normal y seco tras un verano con temperaturas por encima de lo normal

Temperaturas al alza en varias regiones

Las temperaturas máximas subirán en los tercios norte, este y sur, mientras que se mantendrán estables o bajarán ligeramente en el resto. Las mínimas aumentarán en el oeste, descenderán en el este y apenas variarán en otras zonas. En el Pirineo podrían registrarse las primeras heladas de la temporada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Vientos moderados y fuertes en zonas litorales

El viento será moderado, con intervalos de fuerte, girando de suroeste a noroeste en Galicia y el Cantábrico. En el Mediterráneo se esperan vientos variables, flojos a moderados, tendiendo a componente oeste. En Alborán predominará el poniente moderado con intervalos fuertes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Predicción por comunidades autónomas

Galicia: brumas y nieblas interiores, cielos nubosos con lluvias y chubascos que irán remitiendo. Ascenso de temperaturas, notable en las mínimas. Viento flojo a moderado con rachas fuertes en Estaca de Bares.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Asturias: nuboso con lluvias y chubascos generalizados, restringidos al final al extremo oriental. Mínimas en ascenso; máximas estables o en ligero aumento. Viento flojo en el interior, moderado a fuerte en la costa.

Cantabria: cielos cubiertos con lluvias y chubascos, más probables en el norte. Temperaturas en ascenso. Viento flojo arreciando a moderado y fuerte en el litoral.

País Vasco: lluvias débiles y chubascos en la mitad norte, con cielos nubosos. Mínimas sin cambios, máximas en ascenso. Viento flojo a moderado con intervalos fuertes.

Castilla y León: nuboso en el norte montañoso, con precipitaciones débiles; en el resto, baja probabilidad de lluvias dispersas. Temperaturas en ligero ascenso. Vientos flojos a moderados con rachas fuertes.

Navarra: poco nuboso aumentando a nuboso, con lluvias débiles en el noroeste y Pirineos. Temperaturas mínimas estables o en descenso; máximas al alza. Viento flojo con intervalos moderados.

La Rioja: intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles. Mínimas en ligero descenso, máximas en ascenso. Vientos flojos de componente oeste.

Aragón: nuboso en Pirineos con lluvias débiles en la divisoria; en el resto, cielos poco nubosos con nubes medias y altas. Máximas en ascenso en el valle del Ebro. Viento flojo a moderado.

Cataluña: chubascos ocasionales en el nordeste, fuertes en el Ampurdán. Precipitaciones débiles en el Pirineo norte. Mínimas en descenso, máximas en ascenso en Barcelona y Tarragona. Viento flojo aumentando a moderado.

Extremadura: intervalos nubosos. Mínimas en ligero ascenso; máximas estables. Vientos flojos a moderados de componente oeste.

Madrid: intervalos nubosos en la sierra con nieblas persistentes en zonas altas. Posibles lluvias débiles en la cara norte. Mínimas estables, máximas en ligero descenso. Viento flojo a moderado, fuerte en la sierra.

Castilla-La Mancha: intervalos nubosos, más despejado en el sureste. Posibles nieblas matinales en Guadalajara y Albacete. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo con intervalos moderados.

Comunidad Valenciana: cielos nubosos en el litoral con chubascos aislados y tormentas; en el interior, poco nuboso con nubes de evolución. Mínimas en descenso, máximas en ascenso. Viento flojo a moderado.

Murcia: cielos poco nubosos o despejados, con brumas en el Campo de Cartagena. Mínimas en descenso, máximas en ascenso. Viento flojo a moderado.

Baleares: nuboso con chubascos y tormentas, localmente fuertes en Mallorca y Menorca, tendiendo a poco nuboso. Temperaturas nocturnas en descenso y diurnas en ascenso. Viento flojo a moderado con brisas.

Andalucía: cielos despejados con algunas nubes altas. Mínimas en ascenso en el oeste y en descenso en el este; máximas sin cambios o en ascenso. Poniente moderado, fuerte en el Estrecho.

Canarias: nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con lluvias débiles en medianías. En el resto, cielos poco nubosos. Alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes.