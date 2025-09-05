Las temperaturas descenderán en el Mediterráneo e interiores del tercio oriental

El domingo se espera nubosidad abundante y un descenso notable de temperaturas en buena parte del país

Compartir







El primer fin de semana de septiembre estará marcado por el calor, con noches tropicales en el Mediterráneo y el valle del Guadalquivir, y un ascenso acusado de las máximas en el Cantábrico. Sin embargo, el domingo habrá un cambio brusco del tiempo por la llegada de un frente atlántico, que hará que bajen las temperaturas y lleguen más lluvias.

Este viernes predominará el tiempo estable y cálido, con más de 35 grados en el Guadalquivir. Entre los fenómenos destacados, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé “chubascos en Cataluña, Comunidad Valenciana y Pirineos, localmente fuertes o muy fuertes en zonas de Tarragona y de Castellón”. Baleares también podría registrar precipitaciones.

PUEDE INTERESARTE El aviso tras los incendios de España y Portugal: Europa vivirá un deterioro en la calidad del aire

Sábado con subidas extraordinarias en el norte

La Aemet anuncia para el sábado temperaturas “significativamente elevadas” en el Cantábrico oriental y Guadalquivir, con ascensos “notables, incluso localmente extraordinarios” en el Cantábrico y alto Ebro.

“El viento del sur hará que las temperaturas máximas se disparen, sean hasta diez grados más altas que el día anterior. En San Sebastián rondarán los 30 grados, en Santander los 33 y en Bilbao podrían llegar a los 36 o 37”, explicó el portavoz Rubén del Campo.

PUEDE INTERESARTE El otoño será más caluroso de lo normal y seco tras un verano con temperaturas por encima de lo normal

Domingo de nubosidad y descenso térmico

El domingo, el frente se extenderá de oeste a este, con nubosidad en la mitad noroeste y cielos velados en el resto. Habrá precipitaciones en Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura, y no se descartan en otras zonas del noroeste.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Habrá una bajada notable de las temperaturas al llegar aire más fresco tras el frente, que en el este peninsular provocaría un descenso térmico de 6 a 8 grados con respecto al día anterior”, indicó Del Campo. En contraste, en el Mediterráneo las temperaturas seguirán subiendo, en especial en el interior de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cambio brusco del tiempo para la semana que viene

La próxima semana se presenta con temperaturas inferiores a lo normal para la época en el oeste peninsular y superiores en el área mediterránea. Además, la Aemet considera que las precipitaciones estarán por encima de lo habitual en Galicia, extremo norte, Cataluña y Baleares.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El lunes habrá predominio nuboso y descenso generalizado de las temperaturas, a excepción de un ascenso en los litorales mediterráneos.

El martes podrían producirse chubascos intensos en el área mediterránea peninsular y Baleares y las de estos dos días seguirán bajando, ha avanzado el portavoz.