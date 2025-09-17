Tras varios días de temperaturas inusualmente altas, el viernes comenzará un descenso térmico con lluvias

El domingo se esperan chubascos generalizados, tormentas y un ambiente mucho más fresco en buena parte del país

España pasará en pocas horas del calor extremo propio del verano a un escenario otoñal marcado por lluvias y un notable descenso de las temperaturas. Tras varios días bajo la influencia de un anticiclón que ha favorecido cielos despejados y valores por encima de los 30 grados, a partir del viernes el tiempo dará un vuelco, según las previsiones de Aemet y Meteored.

El viernes comenzará a retirarse el anticiclón y entrará una vaguada atlántica que permitirá el avance de frentes fríos. Las precipitaciones y el aire más fresco pondrán fin al bochorno de los últimos días, dando paso a un ambiente mucho más suave durante el fin de semana.

Primeros cambios el viernes

La jornada del viernes marcará el inicio de la inestabilidad, con los primeros chubascos y un ligero descenso de las temperaturas en algunas regiones. La atmósfera se volverá más dinámica, con nubes que avanzarán desde el Atlántico.

El sábado las precipitaciones ganarán protagonismo en Galicia, el Cantábrico y la meseta norte, donde se prevén chubascos moderados. El aire húmedo y más fresco comenzará a extenderse por el interior peninsular, mientras que en el sur y el este aún se mantendrán máximas cercanas a los 30 ºC.

El domingo será el día más inestable. Las lluvias se generalizarán y podrían ser más intensas en Pirineos, Navarra, Aragón, Cataluña, interior norte de la Comunitat Valenciana, el Sistema Central y sierras del sureste. No se descartan tormentas acompañadas de acumulaciones de entre 30 y 50 litros por metro cuadrado en el norte.

El aire frío en altura provocará un acusado descenso de los termómetros, sobre todo en la mitad occidental, donde las máximas quedarán entre 20 y 25 ºC. En zonas del este y en Andalucía, en cambio, aún podrían superarse los 30 ºC, aunque con una sensación térmica más agradable.

Posible DANA y fin del polvo en suspensión

Los meteorólogos no descartan que la vaguada atlántica derive en la formación de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), lo que incrementaría la inestabilidad y las precipitaciones. Además, la llegada de aire húmedo contribuirá a limpiar la calima que ha afectado a distintas regiones.

Con este escenario, el verano se despedirá dejando paso a un otoño que empieza con lluvias, tormentas y temperaturas más acordes con la época, después de un episodio de calor excepcional en la segunda mitad de septiembre.