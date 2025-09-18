Las máximas superarán los 38 grados en el suroeste peninsular y el polvo en suspensión afectará a Canarias

El País Vasco mantiene el aviso naranja mientras otras nueve comunidades están en riesgo por altas temperaturas

La estabilidad atmosférica marcará este jueves en casi todo el país, pero con un ascenso acusado de las temperaturas, que superarán los 38 grados en las cuencas del Guadalquivir y Guadiana, y los 35 en amplias zonas del interior y del archipiélago canario. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene alerta naranja en el País Vasco y aviso amarillo en Andalucía, Madrid, Galicia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria y Canarias.

La jornada estará dominada por cielos despejados, aunque con bancos de niebla y brumas en el norte y este peninsulares, Baleares, Estrecho y Alborán. En el suroeste podrían aparecer tormentas aisladas en áreas montañosas. En Canarias, además del calor, se prevé calima intensa, que reducirá la visibilidad y afectará especialmente a medianías y cumbres.

Ascenso térmico generalizado

Las temperaturas continuarán en aumento, más notorio en el Cantábrico y la mitad suroeste. En el valle del Guadalquivir y la campiña cordobesa y sevillana se prevén picos de 39 grados, mientras que en el valle del Guadiana y las vegas extremeñas el mercurio rondará los 38-39. En Madrid, los termómetros marcarán hasta 36 grados, salvo en la sierra.

Avisos por calor y polvo sahariano

La alerta naranja en el País Vasco afecta al interior de Bizkaia, donde se podrían alcanzar 37 grados, mientras que otras zonas de Álava y Gipuzkoa permanecen en amarillo. Galicia, en el área del Miño ourensano, también registrará valores de 36 grados. En Canarias, el polvo en suspensión acompañará a los 34-36 grados en medianías y zonas altas, pudiendo extenderse a litorales.

Los vientos serán flojos en general, con predominio del sur y oeste en el interior peninsular y de componente este en el Mediterráneo y Canarias; en el Cantábrico y el Ebro habrá intervalos moderados, y en el Estrecho soplarán rachas de levante más intensas.

Predicción por comunidades autónomas

GALICIA: cielo poco nuboso, con brumas y algún banco de niebla al amanecer en el litoral y zonas bajas del interior de la mitad norte. Las temperaturas subirán y el viento será flojo variable.

ASTURIAS: despejado, con intervalos de nubes bajas y brumas en la franja costera a primeras horas. Máximas en ascenso, sobre todo en el interior. Viento flojo variable, con intervalos del este en la costa.

CANTABRIA: poco nuboso, con bancos de niebla matinales en el litoral. Las mínimas apenas variarán, pero las máximas subirán. Viento flojo del sur en el interior y variable en la costa.

PAÍS VASCO: cielos despejados. Temperaturas en ascenso, localmente notable. Viento flojo del sur en el interior y variable en el litoral.

CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso, con evolución por la tarde en el suroeste y algún chubasco aislado. Temperaturas en ligero ascenso y viento flojo del sur o variable.

NAVARRA: cielos despejados, salvo intervalos de nubes bajas en la vertiente cantábrica al inicio del día. Temperaturas en aumento. Viento flojo con predominio del sureste.

LA RIOJA: despejado. Las máximas y mínimas subirán ligeramente. Viento variable, con predominio del sur, flojo con intervalos moderados.

ARAGÓN: cielos despejados, con nubes bajas en la depresión del Ebro oriental al amanecer y nubosidad de evolución en la Ibérica por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo variable, tendiendo a sureste en horas centrales.

CATALUÑA: poco nuboso, con intervalos de nubes bajas matinales en el litoral y prelitoral, y posibilidad de lloviznas en la costa de Tarragona al final del día. Termómetros estables. Viento flojo variable, tendiendo a sureste moderado a mediodía.

EXTREMADURA: cielos poco nubosos, con intervalos por la tarde y algún chubasco aislado. Valores térmicos elevados y viento flojo del sur o variable.

COMUNIDAD DE MADRID: despejado, con nubosidad en la sierra al final del día, donde podrían darse lluvias débiles. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo variable.

CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso, con nubosidad de evolución desde mediodía en el oeste y en áreas montañosas del noreste. Posibles chubascos con tormenta en el suroeste. Viento flojo variable, con rachas fuertes en tormenta.

COMUNIDAD VALENCIANA: cielos despejados, con nubes bajas en el litoral a primeras y últimas horas; lloviznas ocasionales en Valencia o Alicante. Máximas ligeramente más bajas en Valencia. Viento flojo, tendiendo a este moderado en el litoral sur.

REGIÓN DE MURCIA: poco nuboso, con brumas y nubes bajas al amanecer. Termómetros sin cambios. Viento flojo variable, predominando el este en las horas centrales.

BALEARES: cielos poco nubosos, con brumas y bancos de niebla matinales. Sin variaciones en las temperaturas. Vientos flojos variables con brisas costeras.

ANDALUCÍA: despejado, con brumas en el litoral mediterráneo y el Estrecho. Nubosidad vespertina en el interior, con probables precipitaciones débiles. Mínimas en ascenso salvo en la costa mediterránea. Levante moderado en Cádiz y Almería, con rachas fuertes en el Estrecho.

CANARIAS: intervalos nubosos en islas de mayor relieve, con tormentas ocasionales en el interior. Calima en medianías y cumbres, con temperaturas que podrán alcanzar los 34 grados en vertientes sur y oeste. Viento flojo a moderado, del este en zonas bajas y sudeste en medianías.