Sorprendentes temperaturas a las puertas del otoño: zonas del norte activan la alerta naranja ante el calor extremo

Del calor sofocante al otoño lluvioso: España se prepara para un fin de semana de cambios bruscos

Compartir







Algunas zonas de España vuelven a activar el aviso amarillo ante el aumento de temperaturas. En Huelva se han quedado muy cerca y en otras zonas de Andalucía o Extremadura, se han quedado muy por encima de lo que ocurre, por ejemplo, el año pasado en estas mismas fechas. No solo está ocurriendo allí, también en zonas del norte vuelve a preocupar las altas temperaturas. En Bilbao, por ejemplo, mañana se activa la alerta naranja. Informa Estíbaliz Galdós.

"La alerta naranja estará activada prácticamente durante todo el día, desde la 13:00 hasta las 8:00 de la tarde. Se prevé que las temperaturas suban en todo el territorio vasco y que en algún punto del interior se llegue a alcanzar los 37 grados. Una temperatura que sorprende con el otoño llamando a la puerta, aunque el día de hoy ya ha sido un anticipo de que mañana vuelve el verano".

El oto�ño será "más cálido y más seco de lo normal" en Galicia, según las previsiones avanzadas por el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad, Francisco Infante, en relación a octubre, noviembre y diciembre. Respecto a los próximos días, ha señalado que hasta este sábado, día 20, se vivirá una "situación de verano, prácticamente" con "cielos poco nubosos y temperaturas en aumento". "Más altas que las propias de esta época", ha concretado.

Un leve descenso de temperaturas

El fin de semana, ha añadido, un frente "no muy activo" dejará precipitaciones en toda Galicia y se producirá un descenso de las temperaturas con máximas por debajo de los valores normales. "A partir del martes es probable que vuelva el anticiclón", ha aventurado. Ha sido en una rueda de prensa convocada para hacer balance de la situación meteorológica. En ella, Infante ha expuesto estos aspectos tras explicar que el verano ha sido "extremadamente cálido y muy seco o extremadamente seco en algunas zonas de Galicia".

"El más cálido desde 1961, con 2,2 grados por encima del valor normal", ha especificado para concretar que el mes de "junio ha sido extremadamente cálido y julio y agosto muy cálidos". En cuanto a las precipitaciones, junio y julio han sido muy secos y agosto, seco. "Solo ha caído un 45% de la precipitación normal del trimestre", ha expuesto.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El Principado de Asturias ha registrado el verano más cálido desde que hay registros, con temperaturas que batieron récords históricos y el segundo más seco desde 1961, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé un otoño igualmente caluroso y seco. El delegado territorial de la AEMET en Asturias, Ángel Gómez, ha ofrecido en rueda de prensa los datos relativos al verano y las previsiones para el otoño de 2025. De acuerdo con los datos de las estaciones meteorológicas de la AEMET, el verano en Asturias fue "extremadamente cálido y muy seco", con una precipitación acumulada durante el verano un 53% menor de lo habitual. Agosto fue el mes más seco, con un déficit de precipitaciones del 64%.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El verano ha superado las temperaturas normales

En lo que se refiere a las temperaturas, todos los meses del verano meteorológico --del 1 de junio al 31 de agosto-- han superado las temperaturas normales de la época. Así, junio registró 2,9 grados más de la media, julio 0,6 grados más, y agosto 1,6 grados más. En conjunto, el verano en Asturias registró 1,7 grados centígrados más de lo habitual, con una temperatura media de 19 grados.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Las temperaturas máximas del verano se dieron el día 15 de agosto en Mieres-Baíña 43,1 grados, Oviedo 41,2 grados, y Amieva-Panizales 41,1 grados, debido a una dorsal muy persistente y masa de aire sahariano que fue forzado a descender ladera abajo de la Cordillera Cantábrica con el viento del sur. La temperatura mínima del verano se dio el día 28 de agosto en Vega de Urriellu, con 2,8 grados, debido a la llegada de una masa de aire frío asociado a la distante borrasca ex-Erin.

El año hidrológico en curso --que comienza en octubre--, está siendo muy seco en el Principado, con una precipitación un 20% inferior a lo normal en Asturias para el periodo de referencia. El actual es el séptimo año hidrológico más seco desde 1961, con 947,8 litros por metro cuadrado registrados.