Mallorca, Menorca y Cataluña tendrán chubascos con tormentas mientras suben las temperaturas en el resto del país
Durante la jornada de este viernes las temperaturas aumentarán en la mayor parte del país: continúan las lluvias en Mallorca, Menorca y Cataluña
El huracán 'Gabrielle' y los fenómenos adversos que puede provocar con su llegada a España: se esperan lluvias y rachas de viento "más fuertes"
Las temperaturas aumentarán este viernes en el país y se esperan probables chubascos con tormentas ocasionales en Mallorca, Menorca y litorales de Cataluña, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
La AEMET prevé para este viernes una situación de estabilidad en la mayor parte del país y predominar�án los cielos poco nubosos o despejados, además de intervalos de nubes altas que entrarán a lo largo del día desde el oeste peninsular.
De este modo, solamente se espera inestabilidad en el entorno del mar Balear, con presencia de cielos nubosos y con probables chubascos acompañados de tormentas ocasionales que afectarán a Mallorca, Menorca y litorales de Cataluña. Además, a primeras horas, también podrían darse en los del norte de la Comunidad Valenciana, que tenderán a ir a menos.
Precipitaciones más moderadas en Cataluña
Asimismo, se prevén cielos cubiertos con precipitaciones moderadas en el nordeste de Cataluña. Durante la primera mitad del día se dará nubosidad baja en otras regiones del norte peninsular, interior este y puntos de Alborán y de Baleares mientras que por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en montañas de la Andalucía mediterránea y sudeste peninsular, con posibilidad de tormentas y de algún chubasco ocasional.
Descenso de temperaturas en Galicia
Mientras, en Canarias se esperan cielos nubosos en el norte de las montañosas y estará poco nuboso en el resto. También serán probables los bancos de niebla matinales en regiones de los tercios norte y este peninsulares y Baleares.
En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en aumento en la mitad norte y zonas de la mitad sur. Respecto a las mínimas, aumentarán en zonas altas y descenderán en litorales del norte de Galicia y del sudeste peninsular. En el resto, no se esperan grandes cambios. También se esperan heladas débiles en zonas del Pirineo.
Por último, soplarán vientos variables en la Península y Baleares, que serán flojos en general, con intervalos moderados en el Estrecho, litorales del noroeste peninsular y, al final, en los de la Comunidad Valenciana e islas Pitiusas. Asimismo, predominará la componente este en el Cantábrico y Estrecho y tenderá a establecerse la componente sur en el Levante, sudoeste en litorales gallegos y, en horas centrales, oeste en el resto. En Canarias se espera alisio entre flojo y moderado.