El huracán 'Gabrielle' a su llegada a España: se esperan lluvias y rachas de viento "más fuertes"

La Aemet espera "lluvias y rachas de viento mas fuertes" ante la llegada del huracán Gabrielle a España

El huracán Gabrielle y todo lo que se sabe sobre su llegada a España a final de semana

Compartir







Los días frescos de esta semana llegan a su fin a partir del viernes, cuando las temperaturas volverán a subir y se situarán en valores propios para la época e incluso superiores, ya que las máximas superarán los 32ºC en la zona sur peninsular. Sin embargo, el domingo llegará a la Península una borrasca que cambiará la situación atmosférica, según la previsión del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Aún con incertidumbre, el portavoz ha previsto la posibilidad de que, a partir del domingo, haya un cambio en la situación ante la llegada de una borrasca profunda, el huracán 'Gabrielle', que actualmente se encuentra en el Atlántico, con rumbo a las islas Azores y que una vez alcance el archipiélago, irá perdiendo sus características tropicales, dejará de ser un huracán y alcanzará la Península ya en forma de borrasca. En cualquier caso, ha indicado que podría dejar un mal estado de la mar, así como viento intenso y lluvias sobre todo en el oeste peninsular.

Los días previos a la llegada del huracán 'Gabrielle'

A partir del domingo, hay escenarios que apuntan a la llegada de una borrasca profunda, el huracán 'Gabrielle' y los fenómenos adversos que puede provocar pueden venir, sobre todo, en forma de mal estado de la mar, lluvias y vientos intensos, sobre todo en el oeste de la Península.

Asimismo, en Canarias se espera un régimen de vientos alisios en los próximos días, que soplarán con intensidad en zonas expuestas, aunque de cara al fin de semana, irán perdiendo algo de fuerza. De este modo, arrastrarán nubes al norte de las islas más montañosas, con algunas lloviznas en esas zonas y estará más despejado en el sur, con las temperaturas en ligero ascenso.

PUEDE INTERESARTE El huracán Erin se convertirá en una borrasca intensa en el Atlántico

Lluvias y rachas de viento algo "más fuertes" en muchas más zonas del país

Por otro lado, el portal meteorológico 'eltiempo.es' ha indicado que al huracán 'Gabrielle' aún le quedan dos días como huracán, ya que afirma que muestra signos de debilitamiento. Además, aunque sigue siendo un huracán de categoría 3, las imágenes satelitales evidencian la desaparición del ojo, un indicio claro de pérdida de fuerza.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El portal indica que a ello se suma el paso sobre aguas más frías, elemento determinante en el proceso de debilitamiento. No obstante, la aproximación de una vaguada favorecerá que el sistema mantenga cierta intensidad incluso durante su transición a borrasca extratropical. De esta forma, "el antiguo" huracán 'Gabrielle' tomará el viernes rumbo a la Península ibérica, de manera que el sábado aún estará recorriendo el Atlántico, mientras se sigue debilitando y no será hasta la madrugada del domingo cuando se acerque a las costas peninsulares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin embargo, aún no se sabe con exactitud el tramo final de su recorrido, ya que algunos escenarios apuntan a que la borrasca podría acercarse más al norte y entraría en la Península desde la costa portuguesa. Mientras tanto, otros contemplan un desplazamiento hacia el golfo de Cádiz, donde tendería a disiparse progresivamente. En cuanto a los efectos que podría tener, 'eltiempo.es' ha avanzado que, si se cumple el escenario de adentrarse en la Península, el sistema sería "aún más activo", por lo que habría lluvias y rachas de viento algo "más fuertes" en muchas más zonas del país.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Si por el contrario, se cumple el escenario en que se dirige hacia el sureste-sur, las lluvias quedarían restringidas a Portugal y a zonas del suroeste español. Además, el viento sería aún más débil. En cualquier caso, los efectos serán los mismos que los de cualquier borrasca convencional.