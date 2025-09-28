Valencia ha decretado la suspensión de la actividad lectiva en las pedanías afectadas por la DANA y zonas inundables

Última hora del huracán Gabrielle convertido en borrasca extratropical: alerta de "peligro" por lluvias de más de 40 litros en una hora en el este peninsular

ValenciaEl Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo previsto para la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas para este lunes en toda la provincia y ha decretado la suspensión de la actividad lectiva en las pedanías afectadas por la DANA y zonas inundables.

En concreto, los centros educativos en zonas inundables que este lunes no tendrán clase son CEIP Camí de l'Horta (Benimàmet-Beniferri), CEIP José Senent (Masarrochos), IES Isabel de Villena (València), CEIP Vicente Blasco Ibáñez (València), Escola Privada de Música de El Palmar (El Palmar), Escola Privada de Música Agrupació Musical (Masarrochos), Centre Estranger Valencia Montessori School (València), según ha detallado el consistorio en un comunicado.

Se recomienda suspender las actividades al aire libre

Las escuelas que que cancelan su actividad lectiva en las pedanías son Centre Privat Nuestra Señora del Rosario (València), CEIP Forn d'Alcedo (Horno De Alcedo), CEIP Padre Manjón (València), Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral), Escola Privada de Música C.Instr. Musical Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral), IES El Ravatxol (Castellar-Oliveral) CEIP Castellar- Oliveral (Castellar-Oliveral), Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Sambori-Latorre (València), Centre Privat FP Cffolgado València CEE PÚB. Rosa Llácer (Castellar-Oliveral), Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Formiguetes (Castellar-Oliveral), Escola Privada de Música Sedajazz (València).

En el resto de centros escolares de la ciudad se recomienda suspender las actividades al aire libre en zonas de recreo y ser trasladadas a zonas de interior.

También se suspenden las actividades deportivas de la Fundación Deportiva Municipal al aire libre; se cierran los parques y jardines de la ciudad y las bibliotecas que se encuentran en su interior, así como los cementerios municipales, y se abre el CAES de Emergencias Climáticas del Carmen que se suma al CAES de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet.

Desde el Ayuntamiento recomiendan hacer seguimiento de las alertas a través de los canales oficiales de comunicación del consistorio, en el que se actualizará toda la información.