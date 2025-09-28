La Comunidad Valenciana y Cataluña se encuentran en riesgo extremo por lluvias de hasta 180 litros en 3-4 horas

Última hora del huracán Gabrielle convertido en borrasca extratropical: la Aemet activa el aviso rojo por lluvias torrenciales y por peligro extraordinario

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un aviso en las redes sociales en el que ha advertido de las fuertes precipitaciones que se esperan en varios puntos de España debido a la llegada del exhuracán Gabrielle, recién convertido en borrasca extratropical. En concreto, la Aemet ha activado los avisos rojos por lluvias torrenciales en varias zonas de Tarragona, Castellón y Valencia.

Según advierte el organismo a través de sus redes sociales, las lluvias serán torrenciales y se activan los avisos por peligro extraordinario en las zonas anteriormente citadas. Además, junto este aviso la Agencia Estatal de Meteorología también ha compartido un mapa en el que se muestran los avisos rojos, naranjas y amarillos que se han activado debido a la llegada de esta borrasca extratropical.

El riesgo será extremo

Por su parte, la Comunidad Valenciana y Cataluña también han subido a nivel rojo (extremo) la alerta por lluvias en las próximas horas, hasta ahora naranja (riesgo importante), ante la previsión de precipitaciones muy fuertes, de hasta 180 litros por metro cuadrado que podrían alcanzarse en solo tres o cuatro horas.

El riesgo será hoy extremo a partir de las 20 horas en el litoral sur y el prelitoral sur de Tarragona, y en el litoral norte de Castellón, por precipitaciones acumuladas de 180 litros por metro cuadrado en doce horas y que podrían acumularse incluso en solo 3 o 4 horas.

Mañana, lunes, estará también en nivel rojo durante toda la jornada la Comunidad valenciana, por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral de la provincia de Valencia.

Asimismo seguirá en ese nivel de riesgo extremo el litoral sur y prelitoral sur de Tarragona y el litoral norte de Castellón por acumulaciones de 120 litros por metro cuadrado en doce horas y que podrían alcanzarse en solo tres o cuatro horas.

Las zonas afectadas en Tarragona por los avisos de lluvias

Además, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha elevado este domingo el nivel de peligro por lluvias a peligro muy alto en las comarcas del Montsià y Baix Ebre (Tarragona), por lo que se podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos.

Cinco comarcas tienen peligro alto: Baix Camp, Ribera d'Ebre, Terra Alta (Tarragona), Segrià y Noguera (Lleida), y 16 moderado: Tarragonès, Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat (Tarragona), Garraf, Alt Penedès, Berguedà (Barcelona), Garrigues, Pla d'Urgell, Urgell, Segarra, Pallars Jussà, Alt Urgell, Solsonès (Lleida) y Ripollès (Girona), informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.