Tras dos días marcados por la inestabilidad a orillas del este peninsular, llega el sol y una ligera subida de temperatuas

Giro inesperado de temperaturas: la borrasca Gabrielle se despide con otro veranillo de San Miguel

Compartir







Las lluvias torrenciales que han azotado la Comunidad Valenciana y Baleares han comenzado a remitir. Este miércoles solo se verán chubascos de carácter débil en zonas de Andalucía y a orillas de la Comunidad Valenciana. Después de dos días marcados por la inestabilidad a orillas del este peninsular, llegan jornadas marcadas por el sol y por una ligera subida de las temperaturas.

Decimos adiós a las lluvias torrenciales que se han visto en el este peninsular. El viento seguirá soplando con fuerza, sobre todo en el sur del país y los valores cada vez van a ser más suaves. Por lo tanto, este miércoles estrenamos el mes con cielos plenamente despejados, tanto en puntos de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, como en prácticamente toda la mitad norte peninsular.

PUEDE INTERESARTE La borrasca Gabrielle descarga la peor parte en el mar Mediterráneo: hasta 500 litros por metro cuadrado en pocas horas

Tan solo se verán chubascos en zonas de costa de la Comunidad Valenciana, también al este de Andalucía, donde por cierto el viento soplará con algo de intensidad, rachas que fácilmente van a poder rebasar los 70 kilómetros por hora.

Ligera subida de las temperaturas

En Canarias también destacan algunas lluvias favorecidas por los vientos alísios al norte de las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, estas suben ligeramente en el centro y en el sur del país se rebasarán los 25 grados durante las horas centrales del día. Si bien, por la mañana seguirá haciendo un poco de frío, sobre todo en zonas de la mitad norte peninsular. Alí, las temperaturas máximas también van a seguir siendo algo bajas a orillas del Cantábrico.

Según ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en los litorales catalanes, los del sureste, en las islas Baleares, Alborán y Estrecho se esperan intervalos nubosos con posibles chubascos ocasionales, que serán más probables, abundantes y con alguna tormenta aislada en el entorno de cabo de Palos, con tendencia general a remitir.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La Aemet ha avisado de que soplarán vientos moderados de componente este en Alborán; moderados de componente norte en el área mediterránea oriental, en el entorno del mar Balear y habrá probables intervalos de fuerte en Ampurdán y Menorca.