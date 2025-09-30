Las islas Pitiusas están en aviso rojo ante las fuertes lluvias dejadas por el temporal

Alerta de la AEMET por lluvias extremas, en directo: activan la ayuda de la UME en Ibiza por alerta roja

El temporal dejado por la borrasca Gabrielle ha causado muchísimas incidencias en esta jornada, sobre todo en Murcia, en la Comunidad Valenciana y Baleares, donde todos están pendientes de su evolución ante el aviso rojo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Ibiza y Formentera, como informa en el vídeo Esther Sosa y Antonio Valverde.

Ya durante la pasada noche la situación avanzaba horas difíciles en las islas Pitiusas, con el agua colándose en algunos negocios en Ibiza y varios afectados abandonando sus vehículos ante las fuertes lluvias provocadas por el exhuracán.

“Hemos tenido un pico de agua sobre las 6 que nos ha generado algunos cortes, incluso de carreteras”, explicaban desde el 112 de Islas Baleares.

Ya con la luz del día, la situación reflejaba los estragos dejados por la borrasca: “En 10 minutos aquí hay una riada”, explicaba una ciudadana que grababa cómo las aguas inundaban las calles.

“Mira, eso es un mar”, decía otro, registrando también lo que estaba pasando en Ibiza.

Ibiza y Formentera, en aviso rojo por los restos de la borrasca Gabrielle

El temporal se ha adueñado rápidamente de la isla, con la alerta máxima saltando a las 12:00 en forma de aviso rojo durante varias horas. En consecuencia, se ha decretado la suspensión de las clases, mientras un mensaje de alerta a los móviles (ES-Alert) era enviado para recomendar a todos evitar los desplazamientos y la actividad en el exterior.

Ante la situación, se han vivido rescates al límite, con conductores atrapados y transeúntes desconcertados con el agua hasta las rodillas.

Las inundaciones han llegado hasta múltiples negocios, viviendas y aparcamientos, con la estación de autobuses también colapsada por las lluvias, así como otros centros de servicios o el puerto. Con acumulaciones de más de 200 litros por metro cuadrado en pocas horas, Ibiza no puede ya procesar más lluvia.