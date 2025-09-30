Claudia Barraso 30 SEP 2025 - 17:15h.

La borrasca Gabrielle se despide por todo lo alto del país y deja paso a otro veranillo de San Miguel que dejará temperaturas de hasta 30 grados

Alerta de la AEMET por lluvias extremas, en directo: Unidades de la UME acuden desde Valencia a Ibiza tras numerosas inundaciones

Compartir







La borrasca Gabrielle ya no es una amenaza para Valencia, Murcia, Cataluña o Zaragoza. Aunque las fuertes lluvias han dejado escenarios catastróficos en muchas localidades españolas, el temporal tiene las horas contadas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

En la página web del organismo continúan activos algunos avisos en Baleares, donde las tormentas siguen siendo las protagonistas en Ibiza y Formentera. La Unidad Militar de Emergencia se ha desplazado a Ibiza desde Valencia con el objetivo de poder controlar algunas de las inundaciones que han dejado los fuertes episodios de lluvias. La isla ha registrado en tan solo dos horas hasta 200 litros de agua por metro cuadrado en solo dos horas.

Sin embargo, los municipios de la zona cero de la DANA en Valencia respiran despreocupados ante la despedida del temporal que tuvo en alerta la mayoría de las zonas desde el pasado domingo. Tarragona también fue punto de mira durante las primeras horas del lunes. En la localidad catalana de Amposta se llegaron a superar los 300 litros por metro cuadrado, convirtiéndose en el valor más alto registrado hasta entonces.

Las riadas de agua han jugado una mala pasada en algunas partes de Zaragoza, donde varios vecinos han tenido que abandonar su domicilio al quedar inundado. Allí se han formado balsas de agua que han alcanzado los dos metros de altura, pudiendo acabar con los muros de contención de muchas casas, inundando garajes y arrastrando mucho barro y enseres que han anegado calles y caminos. Sin embargo, las lluvias se han marchado igual de rápido que llegaron a la zona y el sol es el nuevo protagonista de las próximas jornadas.

PUEDE INTERESARTE Un avión de Madrid a Ibiza, desviado a Palma tras varios intentos de aterrizaje entre rayos y turbulencias

La estabilidad, nueva protagonista en la península

Según las predicciones de la Aemet, este miércoles la estabilidad abundará en la mayor parte del país. Aunque sea difícil de creer hay poco rastro de chubascos o lluvias leves. La borrasca se ha despedido por todo lo alto de la Península. La peor parte del temporal por suerte ha caído en pleno mar. El Mediterráneo ha registrado hasta 500 litros por metro cuadrado. De esta manera, Gabrielle desaparece tras cuatro días de intensos episodios de lluvias que pusieron en alerta muchas comunidades autónomas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las temperaturas máximas también acompañan las jornadas soleadas que nos esperan para el resto de semana. No se esperan cambios en Andalucía, en el nordeste y en los archipiélagos. En cuanto a las mínimas no subirán, pero tampoco bajarán. Aunque el día pueda haber una sensación más calurosa, por la noche caerán hasta bajar de los 20 grados, según ha informado la Agencia EFE.

La mayoría de las capitales del país tendrán una agradable tregua tras varios días de cielos nublados. Para este fin de semana se espera que las máximas alcancen los 25 e incluso 30 grados. El verano parece no querer terminar de despedirse. Vuelve otro ‘veranillo de San Miguel’ según han confirmado algunos meteorólogos. En el norte peninsular sí que podrían experimentar intervalos lluviosos, sobre todo durante el sábado.