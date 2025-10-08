Las lluvias, tormentas y el oleaje activan este miércoles los avisos en un total de ocho provincias, con precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado

Aviso de la AEMET ante la llegada de la nueva DANA Alice: se podrían acumular hasta 100 litros en cuatro horas en el Mediterráneo

Compartir







El pasado martes ha estado protagonizado por las buenas temperaturas que han rozado los 30 grados, no solo a orilla del Mediterráneo, sino también en muchos puntos del centro y sur peninsular. Sin embargo, la Aemet mantiene para hoy miércoles el aviso amarillo por lluvias y tormentas en un total de ocho provincias, con precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado (l/m2), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.

Todo ello se debe a la entrada de otra masa de aire frío que entra en contacto con el Mediterráneo y eso hará que se reactiven las tormentas durante las próximas jornadas. Además, bajan las temperaturas y seguirá el viento, no solamente en el archipiélago canario, también a orillas de Galicia.

Pero lo más importante de la jornada, las tormentas que se verán intensas durante la segunda mitad del día en la Comunidad Valenciana, sobre todo en Castellón, Teruel y al este de Castilla-La Mancha.

También se verán tormentas más puntuales creciendo en la región de Murcia. En el sur de Castilla y León y en el norte las lluvias son simplemente un pequeño frente que llega muy deshecho. En el resto de la península seguirá el sol.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En ambos archipiélagos también se mantiene la misma estampa, con temperaturas que de momento se mantienen sin prácticamente muchos cambios. Tan solo bajan en la mitad norte del país. Sin embargo, en el centro y en el sur peninsular continuarán los valores muy suaves durante las horas centrales del día. Si bien, en las primeras horas de este miércoles el frío estará muy presente.

Por último, se espera alisio en Canarias con intervalos de fuerte y con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas. Además, habrá vientos moderados del norte en las costas gallegas, así como flojos en el resto, con predominio del sur y este en la fachada oriental peninsular y Baleares, de oeste en la vertiente atlántica sur y de norte en el resto, con intervalos moderados en el Ebro, meseta Norte y Cantábrico occidental. En Alborán se espera poniente moderado.