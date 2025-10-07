Las zonas con mayores acumulados estarán en las zonas litorales y prelitorales del sur de Valencia y norte de Alicante

Miguel, un espeleólogo voluntario que rescató cuerpos de desaparecidos vuelve a la zona cero de la DANA: "Sacamos a un niño enterrado"

Compartir







Alice. Ese es el nombre de la primera DANA de gran impacto que provocará chubascos muy fuertes y persistentes durante los próximos días en España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte que afectará a zonas del este peninsular y a Baleares. Se podrán acumular hasta 100 litros por metro cuadrado en cuatro horas en puntos de la Comunidad Valenciana. El organismo pide extremar las precauciones y consultar los avisos en su web.

El temporal llegará a la península en torno a las últimas horas del miércoles 8 de octubre. Una masa fría entrará por el oeste peninsular y avanzará hasta el este, donde se formará la DANA que ha recibido el nombre de Alice. A partir de ahí y hasta el domingo, se registrarán precipitaciones muy fuertes y persistentes.

Hasta 100 litros por metro cuadrado en la Comunidad Valenciana

Las zonas con mayores acumulados estarán en las zonas litorales y prelitorales del sur de Valencia y norte de Alicante. La AEMET avisa: los chubascos pueden provocar “inundaciones locales súbitas y repentinas”, sobre todo en zonas bajas, arroyos y ramblas. El organismo reconoce que el nivel de peligrosidad de este fenómeno es elevado.

Mañana caerán las primeras gotas en el este de Castilla-La Mancha e interiores de la Comunidad Valenciana. El jueves se extenderá a zonas litorales de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, donde se pondrán acumular hasta 100 litros en cuatro horas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En el litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia se podrán recoger hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. Aunque el organismo no descarta precipitaciones en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y región de Murcia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

¿Y qué nos espera el fin de semana?

Estas precipitaciones irán acompañadas de tormentas, lo que aumenta la probabilidad de que sean de carácter muy fuerte en el entorno del cabo de la Nao. Durante el viernes, las lluvias estarán limitadas al sudeste peninsular. Y para el fin de semana, la situación de inestabilidad será más baja e irá acompañada de vientos húmedos en la superficie. La AEMET recuerda que hay incertidumbre en la posición de Alice, por lo que se necesita actualizar las predicciones para los próximos días.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Alice es la primera de las borrascas de impacto de esta temporada. La AEMET ha decidido darles un nombre a estos fenómenos para ayudar a identificar la gravedad de estos temporales. Así, se busca que tanto la ciudadanía como los medios de comunicación sepan dar una respuesta adecuada y evitar que siempre se asocien a un episodio extremo.