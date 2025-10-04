Logo de telecincotelecinco
El sur y el este peninsular, junto a Baleares, registran un repunte de las temperaturas máximas
El calor gana terreno en el sur y este, mientras un frente frío deja lluvias en el norteEuropa Press
Las temperaturas máximas suben este sábado en el sur y el este peninsular, así como en Baleares, mientras que un frente frío atraviesa el extremo norte y deja cielos cubiertos con lluvias, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El frente afecta a Galicia, la cornisa cantábrica, el norte del sistema Ibérico y la vertiente norte del Pirineo, aunque no se descartan precipitaciones en áreas cercanas. En el resto de la península, el tiempo es estable: predominan las nubes altas durante buena parte del día, que acaban dejando cielos despejados o poco nubosos.

Además, se registran intervalos de nubes bajas al amanecer en el Cantábrico oriental, el alto Ebro, el Estrecho y zonas del litoral mediterráneo.

Intervalos nubosos en Baleares con tendencia a quedar despejados

En Baleares, la jornada se presenta con intervalos nubosos y baja probabilidad de algún chubasco aislado en el norte, con tendencia a quedar despejado. En Canarias domina el cielo poco nuboso o despejado, aunque aparecen nubes bajas en el norte y algunos intervalos de nubes medias y altas en el oeste del archipiélago.

Se forman también bancos de niebla o nieblas matinales en Galicia, el Cantábrico oriental, el alto Ebro, el Estrecho y los litorales mediterráneos. Con el paso del frente, son frecuentes las brumas y nieblas en el norte peninsular.

Las máximas se elevan en Baleares, Huelva, el nordeste peninsular y otras áreas mediterráneas

Las máximas se elevan en Baleares, Huelva, el nordeste peninsular y otras áreas mediterráneas

En cuanto a las temperaturas, las máximas se elevan en Baleares, la costa de Huelva, el nordeste peninsular y otras áreas mediterráneas, mientras que descienden de forma acusada en el Cantábrico occidental y Galicia, así como en la costa atlántica de Cádiz y de manera puntual en otras zonas del extremo oeste. Respecto a las mínimas, aumentan en los archipiélagos, en el Ampurdán y en el sureste peninsular, y bajan en montañas del norte y en Extremadura y su entorno. En el resto del país se mantienen prácticamente sin cambios. En algunos puntos de los valles del Guadalquivir, Alborán o Segura, los termómetros superan los 34ºC.

En el capítulo de vientos, soplan de sur y suroeste moderados en los litorales de Galicia y el Cantábrico, donde giran a componente norte, y de alisio en Canarias, con probables intervalos fuertes en ambos casos. En el resto del territorio predominan los vientos flojos de componente oeste, aunque tienden a intensificarse: el poniente en el Estrecho y Alborán, el cierzo en el Ebro, la componente sur en Baleares y en la fachada mediterránea peninsular, y al final del día la tramontana en el Ampurdán.

