Gonzalo Barquilla 09 OCT 2025 - 12:35h.

La AEMET activa el aviso rojo en Alicante y de Cartagena por el riesgo de lluvias torrenciales desde de las 10:00 horas del viernes

La AEMET alerta del "peligro importante" por las lluvias en Valencia, Murcia, Ibiza y Formentera

La DANA Alice amenaza con dejar fuertes lluvias en numerosos puntos de España este jueves y viernes. En algunos puntos con aviso naranja por tormentas, como la Comunidad Valenciana, se ha pedido extremar la precaución a los ciudadanos ante el riesgo de inundaciones y el desbordamiento de ríos y barrancos.

Alicante y la zona de Cartagena, en la Región de Murcia, presentan avisos naranjas para esta jornada. Sin embargo, para este viernes se aumenta el nivel de alerta en estos puntos del país. Habrá aviso rojo por "riesgo extremo" de lluvias y tormentas en las citadas áreas.

El aviso rojo entrará en vigor "a partir de las 10:00 horas del viernes en las comarcas litoral sur de Alicante y Campo de Cartagena y Mazarrón". "Peligro extraordinario. Puede haber inundaciones y crecidas repentinas. Siga recomendaciones de Protección Civil", han destacado desde la AEMET.

La zona de Valencia, pendiente de las lluvias de la DANA Alice

La AEMET actualiza en redes sociales la previsión del tiempo por la DANA Alice. Recordamos que la provincia de Valencia, donde permanece el recuerdo de la devastadora DANA del año pasado, hay alerta naranja también para este jueves.