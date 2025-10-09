Alberto Rosa 09 OCT 2025 - 05:01h.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte del "peligro importante" por las lluvias y tormentas que activan hoy jueves avisos en 14 provincias. El paso de la DANA 'Alice' deja cuatro de las provincias en nivel naranja, con precipitaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado.

En concreto, están en nivel naranja por lluvias y tormentas Alicante, Valencia, Región de Murcia (Campo de Cartagena y Mazarrón) e Ibiza y Formentera. Las acumulaciones de lluvia de 100 l/m2 se darán en los litorales norte y sur de Alicante, así como en los litorales norte y sur de Valencia e Ibiza y Formentera.

El resto de provincias con avisos por precipitaciones y tormentas son Castellón, Región de Murcia (Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas), Barcelona, Tarragona, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Almería, Córdoba, Granada y Jaén.

Además, con estas lluvias llega un descenso generalizado de las temperaturas, en el especial en zonas del este peninsular. El viento seguirá soplando con intensidad a orillas del archipiélago canaria.

Mientras que se espera alcanzar intensidades muy fuertes o localmente torrenciales con acumulados significativos, en zonas de la Comunidad Valenciana, Murcia y oeste de Baleares, en el norte un pequeño frente está dejando precipitaciones débiles y nubosidad más abundante.

A lo largo del día, los chubascos y tormentas se extenderán a interiores del sur peninsular, también con probabilidad de ser fuertes en el norte de Andalucía y zonas aledañas, sin que se descarte en otros puntos de Baleares y en el sistema Central.

En cuanto a las temperaturas máximas, estas seguirán siendo muy suaves en torno a los 27 grados en el centro del país y superando los 30 a orillas del Mediterráneo y sobre todo en el sur peninsular. En el este del país, los valores bajan.

Por último, soplarán vientos de componentes este y norte en la Península y Baleares. De este modo, será moderado el poniente rolando a levante en el Estrecho y Alborán, así como la tramontana en Ampurdán y norte de Baleares, el cierzo en el Ebro y el viento del nordeste en la meseta Norte, litorales del sureste peninsular y Cantábrico y en Galicia, con posibles intervalos de fuerte en costas. En el resto se prevén vientos flojos. Además, se espera alisio en Canarias con intervalos fuertes.