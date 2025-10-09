La UA y la UMH suspenden la actividad presencial por la alerta roja por lluvias

Alberto Rosa 09 OCT 2025 - 19:01h.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este viernes el aviso rojo por fuertes precipitaciones en Alicante y Murcia

La Aemet alerta del "peligro importante" por las lluvias este jueves en Valencia, Murcia, Ibiza y Formentera

El paso de la DANA Alice ha dejado inundaciones en varios municipios de Alicante, con cerca de 150 intervenciones de los bomberos y por ahora sin daños personales, y donde se está produciendo un goteo de cancelaciones de la actividad para mañana viernes ante los avisos y las alertas de nivel rojo. También se han observado calles anegadas y acumulaciones de agua en Granada y Murcia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este viernes, desde las 10 de la mañana a la medianoche, el aviso rojo en el litoral sur de Alicante por lluvias que pueden acumular 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 en doce horas, todo ello en medio de un puente no lectivo al ser hoy festivo en toda la Comunitat Valenciana.