Última hora de la DANA Alice en España, en directo | Preocupación en Alicante con varios barrancos inundados y el agua bajando con fuerza
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este viernes el aviso rojo por fuertes precipitaciones en Alicante y Murcia
La Aemet alerta del "peligro importante" por las lluvias este jueves en Valencia, Murcia, Ibiza y Formentera
El paso de la DANA Alice ha dejado inundaciones en varios municipios de Alicante, con cerca de 150 intervenciones de los bomberos y por ahora sin daños personales, y donde se está produciendo un goteo de cancelaciones de la actividad para mañana viernes ante los avisos y las alertas de nivel rojo. También se han observado calles anegadas y acumulaciones de agua en Granada y Murcia.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este viernes, desde las 10 de la mañana a la medianoche, el aviso rojo en el litoral sur de Alicante por lluvias que pueden acumular 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 en doce horas, todo ello en medio de un puente no lectivo al ser hoy festivo en toda la Comunitat Valenciana.
Momentos clave
La UA y la UMH suspenden la actividad presencial por la alerta roja por lluvias
La Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) han suspendido para este viernes la actividad universitaria presencial en sus campus ante la alerta roja por lluvias en el litoral sur de Alicante activada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.
En concreto, la UA ha activado el nivel de emergencia rojo desde este viernes. Mientras esté vigente, se suspende "hasta nuevo aviso" toda actividad universitaria presencial, anuncia la institución académica en redes sociales.
La UMH, por su parte, ha decretado el nivel 4 (rojo) de alerta en sus cuatro campus: Elx, Sant Joan d'Alacant, Altea y Orihuela, lo que implica que todos los edificios permanecerán cerrados y se cancelarán todas las universidades dentro de los cuatro campos, explica también en redes.
La lluvia provoca una veintena de avisos en Granada con una persona herida al caerle un trozo de cornisa
La lluvia ha provocado una veintena de avisos en Granada y su área metropolitana por anegaciones puntuales de calles, garajes, bajos de viviendas e incidencias de alcantarillado, según informa Emergencias 112 Andalucía. Además, hay una joven herida al caerle un trozo de cornisa en la calle San Antón.
El Ayuntamiento de Cartagena desaloja un camping ante el aviso rojo por lluvias
El Ayuntamiento de Cartagena ha desalojado el camping Villas Caravaning ante el aviso rojo por lluvias. También se ha recomendado la evacuación de residentes en Bahía Bella. El Consistorio ha habilitado el pabellón deportivo del polígono Cabezo Beaza como lugar de referencia para acoger a personas desplazadas por la lluvia.
La DANA deja las primeras nieves de la temporada en cotas altas en Sierra Nevada, Granada
La llegada de la DANA Alice ha dejado las primeras precipitaciones en forma de nieve en cotas altas de la estación de esquí de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada. Son nieves por encima de los 3.000 metros de altitud que está previsto continúen durante la noche de este jueves y este próximo viernes.
Fuentes consultadas por Europa Press en Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí andaluza, han detallado que es en el entorno de las pistas del área Veleta en las que caen en la tarde de este jueves estas primeras nieves. En el cinturón de Granada, por otro lado, se han registrado algunas llamadas al servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía por incidencias como anegaciones de sótanos o calles y alcantarillas sin que revistan en principio gravedad.
El delegado del Gobierno en Murcia: "Todos los recursos del Estado están movilizados para actuar en caso necesario"
El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha lanzado "un mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía ante los avisos por lluvias decretados en la comunidad autónoma y ha afirmado que "todos los recursos del Estado están perfectamente coordinados y movilizados para actuar en caso de que sea necesario independientemente del nivel de competencia en el que se encuentre.".
Lucas ha hecho estas declaraciones antes de participar en una reunión convocada por él mismo con representantes de todos los organismos estatales para analizar la situación climatológica y coordinar el dispositivo ante la activación de avisos rojo y naranja por lluvias para este viernes en varios puntos de la Región de Murcia.
Cortes parciales por inundación en calles de Granada
La Policía Local de Granada ha cortado parcialmente varias vías de la ciudad por inundación. Las calles afectadas son: Paseo del Salón, calle Fontiveros con Av. Dílar, glorieta Victimas del Terrorismo (Neptuno), glorieta de avenida Fernando de los Ríos con c/ Beethoven.
Bernabé pide extremar la vigilancia en barrancos y ramblas en el litoral sur de Alicante por la alerta roja del viernes
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha pedido extremar la vigilancia en barrancos y ramblas en el litoral sur de Alicante, donde este viernes se ha decretado alerta roja por fuertes lluvias.
Así se ha pronunciado la delegada en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión de coordinación ante el episodio de lluvias celebrada en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat, en la que ha participado también el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y las administraciones y efectivos relacionados con la emergencia.
La lluvia obliga a cortar carreteras secundarias en Alicante y Murcia
La Dirección General de Tráfico ha informado del corte de tres carreteras secundarias en Alicante y Murcia por riesgo de inundación. Se pide evitar circular por las zonas afectadas y consultar la información del tiempo y del tráfico.
Renfe permite la anulación o cambio de billetes sin coste de 60 trenes por la DANA Alice
Renfe permite a sus viajeros, con motivo de las condiciones meteorológicas adversas causadas por la DANA Alice en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, la anulación o cambio de billetes sin coste de casi 60 trenes de la tarde de este jueves y mañana viernes, si consideran no realizar su desplazamiento.
Este jueves, se permiten cambios o anulaciones en 23 trenes que conectan Alicante con ciudades como Madrid, Barcelona, Gijón, Santander, Orense, Valladolid o Málaga, así como en el servicio entre Valencia y Cartagena.
El temporal obliga a cancelar 12 vuelos y desviar otros siete en Alicante
Las lluvias torrenciales en el este del país han obligado a cancelar 12 vuelos y desviar otros siete en Alicante, según datos de Aena. La empresa pública ha recomendado a los pasajeros con destino y origen Alicante, Elche o Murcia, consultar con las aerolíneas el estado de los vuelos.
Murcia suspende este viernes las clases en el Campo de Cartagena y Mazarrón ante el aviso rojo por lluvias
La Región de Murcia ha decidido suspender este viernes las clases en los centros educativos y sociales de los municipios del Campo de Cartagena y Mazarrón y algunas pedanías de Murcia ante el aviso de nivel rojo por lluvias decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para toda la jornada, a partir de las 10.00 horas.
Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.