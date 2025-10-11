Alberto Rosa 11 OCT 2025 - 05:01h.

Para hoy sábado continúa la situación de inestabilidad y el foco está puesto en el sur de Tarragona y en Mallorca, Ibiza y Formentera

La DANA Alice continúa este sábado dejando lluvias torrenciales en varios puntos del área mediterránea peninsular y en Baleares. En concreto, las zonas en las que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto el foco son Terres de l'Ebre, en Tarragona, y las Islas Baleares. Por el contrario, en el oeste de la Península, el tiempo será más tranquilo, marcado por la estabilidad.

Para hoy sábado continúa la situación de inestabilidad, tal y como aseguró ayer el portavoz de Aemet, Rubén del Campo. Si bien hay algo de incertidumbre con respecto a la posición de la DANA Alice, las lluvias más intensas se producen este sábado en un principio un poco más al norte que el viernes. La franja de precipitaciones comprenderá desde el delta del Ebro en el sur de Tarragona al norte de la provincia de Alicante.

Allí se podrán registrar chubascos muy fuertes y persistentes, con granizo y tormenta, incluso torrenciales de forma local. Por ello, Del Campo ha vuelto a advertir sobre la posibilidad de que haya algunas inundaciones y crecidas de cauces. A su vez, también podrían caer lluvias muy fuertes en Baleares y, con menor intensidad, en otras zonas del interior oriental de la Península y en la zona centro.

Tal y como ha informado Aemet en sus redes sociales, en zonas de Mallorca, Ibiza y Formentera podrán acumularse más de 100 mm en apenas tres o cuatro horas. Por su parte, Protecció Civil de la Generalitat ha activado este viernes en fase de alerta el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Catalunya (Inuncat) por la previsión de intensidad y acumulación de lluvia este sábado y domingo en las comarcas de Terres de l'Ebre (Tarragona), ha informado en un comunicado.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) prevé que se den episodios de precipitación de hasta 40 l/m2 en 30 minutos, con acumulaciones de hasta 100 l/m2 en 24 horas, y alerta de que algunos fenómenos localmente torrenciales pueden precipitar crecimientos repentinos de barrancos, ríos y zonas inundables. Tanto la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) como la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) intensificarán la vigilancia de las cuencas hidrográficas ante los posibles crecimientos.

Las precipitaciones también pueden llegar a otros puntos del centro-este peninsular, mientras en el resto predominará el cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas y probables bancos de niebla matinales en regiones del tercio norte, así como en el interior de las comunidades del sureste y de Alborán, donde se prevé la entrada de polvo en suspensión.

Se registrará un ascenso de las temperaturas máximas en el tercio norte y sureste peninsular, que llegará a ser notable en el interior del Cantábrico oriental y descensos en el bajo Ebro y zonas próximas, mientras en el resto habrá pocos cambios. Las mínimas tendrán, en general, pocos cambios.

Predominarán vientos del este y noreste en la península y Baleares, que serán moderados en litorales, meseta sur, Ibérica oriental y zonas de interior del este peninsular. Habrá probables intervalos fuertes en Alborán y litorales de Cataluña y norte de Galicia, así como, con la posibilidad de alguna racha muy fuerte, en el Estrecho y litorales del sureste. Alisio moderado en Canarias.