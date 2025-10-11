Logo de telecincotelecinco
Dana

Las devastadoras imágenes que deja la DANA Alice: calles repletas de barro y vehículos atrapados en carreteras inundadas

Efectos que las lluvias torrenciales han provocado en Los Alcázares
Efectos que las lluvias torrenciales han provocado en Los Alcázares, MurciaEP (ARCHIVO)
La DANA Alice, una jornada más, vuelve a dejar imágenes de calles y negocios anegados y coches atrapados en carreteras convertidas en ríos. Durante la madrugada del sábado, el paso de Alice ha causado cuantiosos daños materiales en Murcia y la Comunidad Valenciana.

En Murcia, horas después de que quedase desactivada la alerta roja, una tromba de agua sorprendió a municipios como Los Alcázares y San Javier. La gran cantidad de agua que trajeron las ramblas dejaron las calles anegadas y el Mar Menor quedó teñido de marrón debido a los sedimentos de los campos. En Alicante, Pilar de la Horadada ha sido el municipio más golpeado. Allí, las lluvias han dejado más de 170 litros por metro cuadrado y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se ha desplazado para evaluar los daños.

Mientras tanto, al amanecer y tras muchas horas de tensión, los vecinos y los efectivos trabajan para limpiar las calles del barro acumulado tras las inundaciones.

Las imágenes que deja el paso de la DANA Alice en Murcia y la Comunidad Valenciana

Puesto de Protección Civil en Almussafes (Comunidad Valenciana)
Puesto de Protección Civil en Almussafes (Comunidad Valenciana)Efe
Barranco del Tramuser en Almussafes (Comunidad Valenciana)
Barranco del Tramuser en Almussafes (Comunidad Valenciana)Efe
Zona inundada en Almussafes (Comunidad Valenciana)
Zona inundada en Almussafes (Comunidad Valenciana)Efe
Vista de un coche que ha quedado atrapado por el agua en la carretera RM F-34 de San Javier (Murcia)
Vista de un coche que ha quedado atrapado por el agua en la carretera RM F-34 de San Javier (Murcia)Efe
Trabajadores de una empresa de frutas de San Javier (Murcia) retiran el lodo de su nave tras intensas lluvias caídas
Trabajadores de una empresa de frutas de San Javier (Murcia) retiran el lodo de su nave tras intensas lluvias caídasEfe
Campos inundados debido a las fuertes lluvias caídas la pasada noche en el municipio de San Javier
Campos inundados debido a las fuertes lluvias caídas la pasada noche en el municipio de San JavierEfe
Carretera de acceso a la urbanización Bahía Bella cortado al tráfico tras las inundaciones en el municipio de Los Alcázares
Carretera de acceso a la urbanización Bahía Bella cortado al tráfico tras las inundaciones en el municipio de Los AlcázaresEfe
Personal del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia) despeja un acera cubierta de vegetación tras la lluvia
Personal del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia) despeja un acera cubierta de vegetación tras la lluviaEfe
Vista de una calle inundada este sábado en el municipio de Los Alcázares (Murcia)
Vista de una calle inundada este sábado en el municipio de Los Alcázares (Murcia)Efe
Efectos que las lluvias torrenciales han provocado en Los Alcázares
Efectos que las lluvias torrenciales han provocado en Los AlcázaresEP
Cauce de la rambla del Albujón desbordada a su paso junto a la autpista A-7 este sábado en el municipio de Los Alcázares este sábado
Cauce de la rambla del Albujón desbordada a su paso junto a la autpista A-7 este sábado en el municipio de Los Alcázares este sábadoEfe
