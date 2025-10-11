Jenifer Moreno 11 OCT 2025 - 19:45h.

La DANA Alice ha causado cuantiosos daños materiales a su paso por Murcia y la Comunidad Valenciana

Alerta por la DANA Alice en España, en directo | El temporal provoca interrupciones en Metrovalencia y corta la circulación entre Picasent y Castelló en L1

La DANA Alice, una jornada más, vuelve a dejar imágenes de calles y negocios anegados y coches atrapados en carreteras convertidas en ríos. Durante la madrugada del sábado, el paso de Alice ha causado cuantiosos daños materiales en Murcia y la Comunidad Valenciana.

En Murcia, horas después de que quedase desactivada la alerta roja, una tromba de agua sorprendió a municipios como Los Alcázares y San Javier. La gran cantidad de agua que trajeron las ramblas dejaron las calles anegadas y el Mar Menor quedó teñido de marrón debido a los sedimentos de los campos. En Alicante, Pilar de la Horadada ha sido el municipio más golpeado. Allí, las lluvias han dejado más de 170 litros por metro cuadrado y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se ha desplazado para evaluar los daños.

Mientras tanto, al amanecer y tras muchas horas de tensión, los vecinos y los efectivos trabajan para limpiar las calles del barro acumulado tras las inundaciones.

Las imágenes que deja el paso de la DANA Alice en Murcia y la Comunidad Valenciana

