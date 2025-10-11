Activado el Plan Inunbal en Situación Operativa 2 en Ibiza y Formentera, en SO-1 en Mallorca y en SO-0 en Menorca

Alerta por la DANA Alice en España, en directo | La UME se despliega a Ibiza, su aeropuerto queda inoperativo y activan un plan especial desde Baleares

La Dirección General de Emergencias e Interior ha activado el Plan Inunbal en Situación Operativa 2 (SO-2) en Ibiza y Formentera, en SO-1 en Mallorca y en SO-0 en Menorca.

En nota de prensa, la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha informado que la DANA Alice, que ya venía afectando con lluvias intensas a Baleares, ha tenido este sábado, al mediodía y por la tarde, su episodio más intenso, dejando lluvias fuertes y concentradas sobre las islas de Ibiza, Formentera y en el Llevant, norte y nordeste de Mallorca.

Mensajes masivos 'ES-Alert'

Esto ha llevado a la Dirección General de Emergencias del Govern a enviar los mensajes masivos 'ES-Alert'. A las 16.58 horas se envió a Formentera, a las 17.22 horas a Ibiza, y a las 18.26 horas a las zonas del Llevant, nordeste y norte de Mallorca. Además, también se ha activado el Plan Inunbal en todas las islas, aunque con diferentes situaciones operativas: Situación Operativa 2 (SO-2) en Ibiza y Formentera, SO-1 en Mallorca y SO-0 en Menorca.

Igualmente, continúa activada la alerta naranja (IG-1) del Plan Meteobal en todas las Baleares. Desde el Centro de Coordinación de Emergencias, se trabaja intensamente para gestionar y coordinar todas las operaciones necesarias para actuar en la resolución de todos los incidentes que se están produciendo.

Activado el despliegue de la UME en Ibiza, tras la petición de Baleares

El despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Ibiza se ha activado después de que así lo hayan solicitado desde Baleares. Según han informado desde la Delegación del Gobierno en Baleares, los efectivos de la UME desplazados desde Valencia llegarán en las próximas horas a la mayor de las Pitiusas.

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y las directoras de las DIAGE en Pitiusas y Menorca participan en el CECOPI y en la reunión con la dirección general de Protección Civil.

El aeropuerto de Ibiza queda inoperativo por las lluvias torrenciales en la isla

El aeropuerto de Ibiza ha quedado este sábado por la tarde inoperativo a causa de las lluvias torrenciales que han vuelto afectar a las Pitiusas, por la DANA Alice, y que han motivado la activación del sistema de Protección Civil EsAlert por lluvias intensas.

Los vuelos previstos por la tarde han quedado cancelados, según ha informado Aena, a la espera de ampliar la información sobre la situación del aeropuerto ibicenco. Para todo el sábado estaban programados 276 vuelos en el aeropuerto de Ibiza, y entre el viernes y el domingo 810.

Consejos básicos ante el riesgo derivado de las lluvias y tormentas

Por eso y ante el riesgo derivado de las lluvias y tormentas, desde la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern han recomendado que en el hogar se aseguren puertas y ventanas; se permanezca en las zonas altas de la casa; se retire del exterior todo lo que pueda ser arrastrado por el agua; se trasladen medicamentos, documentos, objetos de valor, así como alimentos y agua potable, a zonas elevadas de la casa. También los productos peligrosos; se eviten sótanos y garajes; y si el agua ya ha entrado en casa, se desconecte el interruptor general de electricidad.

Además, han compartido medidas para el exterior: en el campo, alejarse de torrentes y zonas inundables; en zonas urbanas, buscar refugio en un edificio; y en todo caso no caminar por zonas con agua en movimiento, ya que a mayor velocidad del agua, mayor peligro.

También, para la carretera, desde la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern han recomendado evitar los desplazamientos en coche si no es estrictamente necesario; si se debe de circular, moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y utilizar autopistas, autovías y carreteras principales; en caso de baja visibilidad, detener el vehículo y señalizar la posición; no entrar en zonas inundables aunque parezca que hay poca agua, ya que, con poca altura, los coches flotan y pueden ser arrastrados fácilmente; si el coche empieza a flotar y es arrastrado, salir del vehículo inmediatamente --si no se puede por la puerta, utilizar la ventana--; abandonar el vehículo y dirigirse a zonas más altas si se queda inmovilizado por el agua o si el nivel del agua alcanza el eje del coche; llevar el móvil cargado y suficiente combustible en el vehículo; y no estacionar en puentes, aceras o desembocaduras.

La Dirección General de Emergencias e Interior ha recordado finalmente que, en caso de sufrir una emergencia, hay que llamar al 112 y seguir los canales oficiales de información.