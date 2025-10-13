La tromba de agua en Tarragona ha dejado pueblos inundados y personas atrapadas en coches y bajos

Alrededor de 1.000 personas han tenido que ser desalojadas de sus casas por precaución

TarragonaLas lluvias torrenciales están dejando cientos de incidencias en el sur de la provincia de Tarragona, donde ha sido una noche de auténtica pesadilla. Alrededor de 1.000 personas han tenido que ser desalojadas de sus casas por precaución.

La tromba de agua ha dejado pueblos inundados y personas atrapadas en coches y bajos. También ha provocado cortes en trenes y carreteras, incluida la autovía AP7. Unas inundaciones que se consideran ya "históricas".

Cinco comarcas de Tarragona suspenden clases este lunes

El Departament d'Educació de la Generalitat suspend�ía para este lunes la actividad en los centros educativos de 5 comarcas de Tarragona --Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp y Terra Alta-- ante la previsión de empeoramiento de las lluvias.

Esta decisión se ha tomado siguiendo las recomendaciones de Protecció Civil, informaba la Conselleria que lidera Esther Niubó este domingo en un mensaje de X.

Suspendida la circulación de trenes entre Ulldecona y L'Aldea por lluvia

La circulación de trenes entre los municipios catalanes de Ulldecona y L'Aldea permanecerá suspendida este lunes debido a la lluvia desencadenada en la provincia de Tarragona.

Así, la reanudación del servicio está prevista para las 11.00 horas de hoy, "siempre que se den las condiciones óptimas de seguridad": "Desde Renfe y Adif estamos trabajando para restablecer el servicio cuanto antes y os mantendremos informados".

Según ha informado Renfe a través de un mensaje en la red social 'X', la suspensión de la circulación se debe a los daños causados por el temporal asociado a la dana Alice.

Suspendida la actividad judicial en Amposta, Gandesa, Tortosa y Reus

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, ha ordenado la suspensión de toda la actividad en los órganos judiciales correspondientes de Amposta, Tortosa, Gandesa y Reus (Tarragona) para este lunes, motivado por la activación del Pla Inuncat en fase de emergencia por el episodio de lluvias.

Lo hace "ante la situación generada, a fin de evitar desplazamientos y los riesgos que los mismos puedan conllevar para los profesionales y ciudadanos convocados a los actos judiciales programados", ha informado el TSJC en un comunicado.

La suspensión se mantendrá hasta la desactivación de la restricción de movilidad y no afectará a ninguna de las actuaciones propias del servicio de guardia, que tendrán la consideración de urgentes e inaplazables.

El 112 recibe 1950 llamadas por el episodio de lluvias en Tarragona hasta las 5.00 horas

El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 1950 llamadas por el episodio de lluvias que afecta a comarcas del sur de Tarragona hasta las 5.00 horas de este lunes.

Por comarcas, el Montsià ha aglutinado casi 3 de 4 llamadas (74,75%), mientras que el Baix Ebre y el Baix Camp han registrado un 15,06% y un 3,17%, respectivamente, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Han añadido que las 1950 llamadas han generado un total de 1487 expedientes.