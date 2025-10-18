Bilbao disfruta de los últimos rayos de sol antes del regreso de las lluvias: alcanzará los 30 grados
Bilbao podrá disfrutar este sábado de los últimos rayos de sol antes del regreso de las lluvias y el frío
La Aemet anuncia un cambio radical en el tiempo por un chorro polar en Castilla y León, Asturias o Cantabria
El sol ha sido el protagonista durante este pasado viernes en zonas del norte. Sin embargo, llegan cambios producidos por un frente que llega durante la jornada de hoy. Núria Seró explica desde el plató de Informativos Telecinco la previsión para este sábado y todo el fin de semana.
"Después de muchos días de sol en Galicia, atención que llegan cambios. Este fin de semana llegan nubes producidas por un frente. Durante la jornada de este sábado será un día bastante gris y el domingo será cuando tendremos que recuperar el paraguas y atención que ya anunciamos que la próxima semana aquí será pasada por agua".
"Seguiremos hablando de precipitaciones en Canarias, puntualmente esos chubascos fuertes. También tendremos algunas precipitaciones a lo largo de hoy, muy locales en Baleares, incluso en la costa catalana. Y esas nubes, como decíamos, que irán en aumento, sobre todo en el oeste de Galicia. Las temperaturas mañana subirán en el extremo norte y serán altas, especialmente en el País Vasco. Por ejemplo, en Bilbao se rozarán los 30 grados".
Ambiente suave el resto del fin de semana
"En el resto seguiremos con un ambiente muy suave para estar a mediados del domingo será cuando llegan esos cambios llega el frente frío que hará que también bajen las temperaturas especialmente en Galicia del orden de unos ocho grados. Las nubes en aumento y en el norte tendremos que abrir el paraguas de oeste a este irán ganando terreno esas precipitaciones en Canarias aún tendremos lluvia".
El domingo las precipitaciones darán una tregua pero la próxima semana arrancará una vez más con cielos nubosos y posibilidad de lluvias débiles y ocasionales. A pesar de que la inestabilidad se mantendrá hasta el comienzo de la próxima semana, las temperaturas subirán a partir del lunes, debido a la llegada de un frente cálido.
La próxima semana comenzará con un lunes en el que el tiempo estará revuelto. Según el portavoz de AEMET, los cielos en general se presentarán nubosos y habrá lluvias en el tercio norte de la Península. A su vez, también se registrarán chubascos en zonas de montaña del territorio peninsular que localmente podrán ser fuertes. De manera más débil y ocasional, éstas también podrán afectar a otras zonas del territorio salvo al sureste".