La estabilidad de los últimos días dará paso a un cambio de patrón con lluvias en el norte y temperaturas más suaves

Galicia tendrá acumulados que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado

Tras varios días de estabilidad atmosférica, España se prepara para un cambio radical en el tiempo con la llegada de un chorro polar que traerá consigo borrascas atlánticas y un aumento de la inestabilidad a partir del fin de semana. Así lo han confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteored, que prevén lluvias en el noroeste peninsular, un ascenso notable de las temperaturas en el Cantábrico y una posible extensión de las precipitaciones al resto del norte en los próximos días.

Según los modelos meteorológicos analizados por Meteored, el denominado chorro polar, también conocido como corriente en chorro o jet stream, “cogerá carrerilla dentro de unos días”, impulsando una sucesión de frentes atlánticos hacia la Península Ibérica. Este fenómeno, que discurre entre los 9 y los 16 kilómetros de altura, es una corriente de aire muy fuerte y rápida que dirige la circulación de las borrascas en las latitudes medias del planeta.

Sábado estable, pero con cambios en el horizonte

La Aemet prevé que el sábado aún esté marcado por la estabilidad en la mayor parte del país. No obstante, a lo largo del día se espera la llegada de un frente por el noroeste que dejará lluvias débiles en Galicia, sin descartar que se extiendan a Asturias, la cordillera Cantábrica y algunos puntos del litoral catalán. También podrían formarse bancos de niebla matinales en el interior peninsular, especialmente en el norte y el este, que podrían ser localmente persistentes.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, aunque los vientos del sur favorecerán un ascenso térmico en el Cantábrico. En ciudades como Bilbao, Badajoz, Ourense o Sevilla se rondarán los 30 grados. Las mínimas, algo más altas, responderán al aumento de la nubosidad en el oeste peninsular. “Las nocturnas serán más altas y las diurnas más bajas, fruto en ambos casos de la mayor nubosidad”, detalla la Aemet.

El domingo llegarán las lluvias más intensas

Según Meteored, a partir del sábado las altas presiones se retirarán de las islas británicas, permitiendo la llegada de profundas borrascas desde el Atlántico. Coincidiendo con este desplazamiento, el chorro polar se intensificará el domingo y se situará “sobre la vertical peninsular”, favoreciendo un flujo más intenso de aire húmedo del oeste-suroeste.

Este nuevo patrón dejará previsiblemente a España dividida en dos: la mitad norte, bajo la influencia directa de las borrascas, y el sur y Canarias, con un tiempo más estable y temperaturas más suaves. Galicia volverá a ser la región más afectada, con acumulados que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos del oeste durante la próxima semana.

Las precipitaciones también se extenderán hacia el norte de Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja, donde podrían ser localmente intensas y tormentosas. En cambio, la evolución en el centro y sur peninsular sigue siendo incierta: algunos modelos prevén que los frentes lleguen debilitados, mientras que otros apuntan a que la dorsal subtropical podría frenar su avance.

Temperaturas suaves pese al cambio de patrón

El flujo del oeste-suroeste aportará un ambiente templado, por lo que, pese al aumento de la nubosidad y las lluvias, no se espera un descenso térmico acusado. Este giro atmosférico beneficiará a las regiones donde apenas ha llovido en las últimas semanas, tras un comienzo de otoño excepcionalmente seco. Sin embargo, en el Mediterráneo la situación apenas variará, ya que los aguaceros tormentosos se irán retirando con el cese del flujo de levante.