Se esperan lluvias persistentes, con chubascos localmente fuertes y tormentas en el oeste de Galicia

Una gran tromba de agua provoca anegaciones de calles y garajes en Íllora, Granada

Compartir







La Península y Baleares estarán el lunes bajo la influencia de una circulación atlántica, lo que provocará el paso de varios frentes que dejarán cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Durante esta jornada, Galicia activará la alerta amarilla por precipitaciones y oleaje, que tendrán lugar a partir de las 14.00 horas. La previsión marca que se podrán acumular 40 litros por metro cuadrado en doce horas, mientras que el oleaje tendrá lugar a partir de las 16.00 horas por viento del oeste o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7).

PUEDE INTERESARTE Bilbao disfruta de los últimos rayos de sol antes del regreso de las lluvias: alcanzará los 30 grados

Por lo general, se prevé nubosidad alta al final del día en el sur peninsular y Baleares, con precipitaciones que afectarán a buena parte del país, siendo menos intensas y menos frecuentes en el sur y el este peninsular, y poco probables en el tercio sureste.

Lluvias persistentes en Galicia

En cambio, en Galicia se esperan lluvias más persistentes, con chubascos localmente fuertes y tormentas en el oeste de la comunidad al final del día, donde no se descartan acumulados significativos.

PUEDE INTERESARTE El paso de un frente atlántico cubrirá este domingo la Península de nubes y activará alertas por tormenta en Galicia

En Canarias, los cielos permanecerán nubosos en las islas de mayor relieve, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura se prevén intervalos nubosos. La jornada comenzará con brumas y bancos de niebla matinales en Galicia y en zonas de montaña del norte peninsular.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En cuanto a las temperaturas, las máximas tenderán a subir en el área mediterránea y en el alto Ebro, mientras que se espera un descenso generalizado en el resto del país, más acusado en el área cantábrica y en los valles de ríos que desembocan en el Atlántico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las mínimas bajarán en el Cantábrico y buena parte del oeste de Castilla, mientras que subirán ligeramente en el resto del país y en Baleares, sin cambios importantes en Galicia ni en Canarias.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por último, los vientos soplarán del oeste y suroeste de forma moderada en gran parte de la Península y Baleares, con intervalos flojos en zonas del interior del nordeste peninsular. Se esperan rachas fuertes o muy fuertes en los litorales del norte de Galicia y oeste de Asturias, así como en zonas altas de la Cordillera Cantábrica. También podrían registrarse rachas intensas en áreas montañosas del tercio este y del norte del sistema Ibérico, además de intervalos de viento fuerte en el Ampurdán a primeras horas y en el área de Alborán a partir del mediodía.