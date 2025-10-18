Iván Sevilla 18 OCT 2025 - 17:00h.

Carreteras anegadas y bajos de viviendas inundados tras una intensa tormenta en Íllora, Granada

Además de granizo, cayeron hasta 60 litros por metro cuadrado de lluvia en menos de una hora

GranadaEste 17 de octubre por la tarde, los vecinos de Íllora (Granada) se vieron sorprendidos por una gran tromba de agua que provocó anegaciones de calles y garajes en la localidad. No fue una dana, pero sí dejó riadas.

La intensa tormenta que cayó con la alerta amarilla activada por la Agencia Estatal de Meteorología no tiene nada que ver con un cambio de tiempo que llega ya al norte peninsular.

Si las borrascas atlánticas traerán precipitaciones de incluso 100 litros por metro cuadrado, solo en el municipio granadino de la comarca de Loja se registraron hasta 60 litros en menos de una hora.

Carreteras cortadas y bajos de casas inundados

De ahí que los residentes grabasen imágenes como las que han compartido en redes sociales, de los efectos que estaba causando la inundación. Obligó a cortar carreteras y el agua entró en algunos bajos de casas.

Varios vídeos muestran cómo discurría embarrada por algunas vías en pendiente y los coches se desplazaban con mucha dificultad. La tromba de precipitación estuvo acompañada de granizo incluso.

El evento climático que vivieron los habitantes del pueblo fue una "tormenta convectiva de alta intensidad y corta duración, con características de un fenómeno tipo 'flash flood', ha explicado la Red Climática Mundial.

Entre las consecuencias, también hubo afectación parcial de servicios básicos y el 112 de Andalucía gestionó 15 incidencias vinculadas al temporal. No solo el impacto se redujo a Íllora.

Un barranco en Deifontes se desbordó

También otros puntos del Poniente granadino sufrieron los estragos entre las 17 y las 18 horas, en especial, "áreas urbanas de baja cota", detalla la misma fuente, con datos de la Aemet.

Por su parte, Granada Meteo ha asegurado (con una pequeña grabación como prueba) que un barranco en Deifontes se llegó a desbordar ante la acumulación de tanta agua.

Ello afectó a varios caminos rurales y en ese lugar se contabilizaron de 30 a 40 litros por metro cuadrado de precipitación. En Íllora, ya se están recuperando de lo sucedido, según ha detallado el Ayuntamiento.

"Queda un largo fin de semana de limpieza, retirada de escombros y fango. Mucho ánimo a los vecinos y vecinas que han sufrido daños en sus viviendas", ha expresado el consistorio en redes sociales.