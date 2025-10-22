Casi toda la mitad norte peninsular y la costa cantábrica y gallega, en alerta amarilla y naranja

En Asturias, Cantabria, Castilla y León y La Rioja se prevén vientos de hasta 70 y 90 kilómetros por hora

Una nueva borrasca de gran impacto, apodada como Benjamín por los servicios meteorológicos franceses, dejará vientos muy fuertes en amplias zonas de la península en las próximas horas y "un importante" temporal marítimo en el norte, con olas que podrán superar los 7 metros, ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Benjamín, la nueva borrasca de gran impacto que sacudirá el país y la segunda de la temporada después de Alice que golpeó recientemente al territorio, ha sido nombrada por Météo- France, ha indicado este miércoles la autoridad meteorológica española en la red social X.

La Aemet advierte a la población de informarse de los avisos que se vayan activando.

El jueves se espera lo peor de Benjamín

De acuerdo a las previsiones, la situación irá empeorando en las próximas horas y para mañana se prevén precipitaciones persistentes y localmente fuertes en Galicia además de descensos notables de las temperaturas mínimas en interiores del norte peninsular y de las máximas, localmente en el Cantábrico.

El viento sacudirá fuerte con rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad norte y tercio este peninsular así como en Baleares, con numerosas comunidades bajo aviso, según los pronósticos de la Aemet.

Desde esta misma tarde, Galicia activará la alerta naranja (riesgo importante) por temporal marítimo con olas previstas de hasta 5 metros. Se prevén también este miércoles allí fuertes lluvias y vientos, con las cuatro provincias gallegas en nivel amarillo y riesgo para ciertas actividades.

Asimismo en otras cuatro comunidades se prevén ya este miércoles rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora; se trata de Asturias, Cantabria, Castilla y León, y La Rioja.

En Galicia se acumularán desde esta jornada lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado, que en el interior de Pontevedra serán de hasta 20 litros en una hora y hasta 60 litros por metro cuadrado en el plazo de doce horas.