La Rioja y Castilla y León, en aviso amarillo por fuertes vientos este miércoles

Alberto Rosa 22 OCT 2025 - 05:00h.

Se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora por viento del oeste y suroeste, según la Aemet

Lluvias y oleaje activan los avisos este martes en Galicia, País Vasco y Cantabria

Compartir







Seis provincias de Castilla y León y La Rioja tendrán activos este miércoles el aviso amarillo por viento del oeste y suroeste, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, el aviso amarillo estará activo entre las 20.00 y las 23.59 horas en las provincias de Burgos, León, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora, donde se esperan rachas máximas de hasta 90 kilómetros por hora.

Estos avisos afectarán a la cordillera cantábrica de Burgos, León y Palencia; al norte, la meseta y la vertiente ibérica de la provincia burgalesa; a la meseta de León, Zamora, Valladolid, Burgos y Palencia y a la zona de Sanabria, en la provincia zamorana.

PUEDE INTERESARTE Una gran tromba de agua provoca anegaciones de calles y garajes en Íllora, Granada

Por lo general, en la jornada de hoy en Castilla y León se prevé cielo nuboso, con precipitaciones débiles dispersas y probabilidad de chubascos en zonas de montaña del norte, que podrán ser persistentes en el extremo noroccidental.

PUEDE INTERESARTE Galicia, marcada por una jornada muy soleada y con temperaturas atípicas para el otoño

La Rioja, por su parte, entrará en riesgo amarillo también por vientos a partir de las 20:00 horas. Se prevén rachas de hasta 90 kilómetros por hora. La alerta afectará, sobre todo, a la Ibérica riojana. Permanecerá activo hasta las 00:00 horas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El viento soplará del oeste y suroeste. La probabilidad de este hecho ronda entre el 40 y el 70 por ciento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el resto de la península, el aporte de humedad por el paso de frentes continuará dejando hoy miércoles cielos nubosos en la mayor parte del país, con precipitaciones en Galicia, donde podrán ser localmente fuertes y persistentes, y más débiles en Asturias y cordillera Cantábrica occidental, en una jornada de ascensos en general de las temperaturas máximas y mínimas

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), al final del día la entrada de un frente provocará lluvias generalizadas en el tercio noroeste, de forma más intensa y con tormentas ocasionales en Galicia.

Tal y como recoge EFE, En el resto del área cantábrica, entornos de montaña de la vertiente atlántica y el Pirineo se registrarán precipitaciones más débiles y ocasionales, y, de forma puntual, en ambas mesetas. Habrá nieblas matinales y vespertinas en los principales entornos de montaña de la vertiente atlántica, Pirineos, noreste de la meseta sur y Galicia.

Únicamente en regiones mediterráneas y del noreste, así como en Baleares, predominarán intervalos de nubes altas, mientras que en la mitad sur peninsular tenderá a despejar a lo largo del día. En Canarias, se registrarán intervalos nubosos en el norte de las islas, con posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional en las de mayor relieve, mientras en el resto estará poco nuboso, sin cambios en las temperaturas y viento moderado que irá amainando en las islas occidentales.

Las temperaturas máximas tendrán pocos cambios, salvo algunos ascensos en el norte de Andalucía, bajo Ebro y Cantábrico oriental, mientras las mínimas ascenderán, de ligera a moderadamente, en la península y Baleares.