Se esperan olas de hasta 9 metros de altura y vientos de 100 kilómetros por hora

La Península y Baleares, bajo la influencia de una circulación atlántica: se esperan lluvias en gran parte del país

La borrasca 'Benjamín' ha traído viento, oleaje y lluvias al norte peninsular, dejando un jueves muy inestable en País Vasco, Cantabria y Galicia. La Agencia Estatal Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves los avisos rojos en el Cantábrico Oriental por olas de hasta nueve metros de altura. También en Galicia, acompañado de fuertes rachas de viento en el norte de hasta 100 kilómetros por hora.

Además, hay avisos por oleaje de nivel naranja (importante) en A Coruña, Lugo, Girona y Principado de Asturias (Litoral occidental asturiano-costa y Litoral oriental asturiano-costa). También habrá avisos de nivel naranja pero por viento en Tarragona, con rachas máximas de 90 km/h y viento de componente oeste.

En cuanto al resto de avisos por oleaje, se darán en Castellón, Valencia, Tarragona, Barcelona, Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca. Mientras, las provincias con avisos por lluvia serán A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, con precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado (l/m2) en Ourense y Pontevedra.

Además, las restantes provincias con avisos por viento serán Alicante, Valencia, Castellón, La Rioja (Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana), Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Comunidad Foral de Navarra (Vertiente cantábrica de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra), Murcia (Altiplano de Murcia), Comunidad de Madrid (Sierra de Madrid), A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Barcelona, Lleida, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Cantabria (Litoral cántabro, Liébana, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro), Ibiza y Formentera, Mallorca, Principado de Asturias (Litoral occidental asturiano, Litoral oriental asturiano, Suroccidental asturiana, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa), Huesca, Teruel y Zaragoza.

En cuanto a las temperaturas, estas bajan ligeramente en la mitad norte del país. Las primeras horas van a ser especialmente frías en zonas del interior de la mitad norte peninsular con tan solo 4 grados en la ciudad de León.

Nieblas matinales

Mientras, en las islas se espera un tiempo estable, con intervalos nubosos en Baleares y norte de Canarias y con cielos poco nubosos al sur. Además, habrá probabilidad de nieblas matinales en Galicia, Estrecho y principales entornos de montaña, así como de brumas frontales en el cuadrante noroeste.

Por otra parte, soplará viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, que tenderá a establecerse la tramontana en Ampurdán y norte de Baleares. Además, en general serán flojos en el extremo suroeste peninsular y se espera que lleguen a intervalos de fuerte con rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad norte y tercio este, así como en Baleares. En Canarias se prevé viento de componente norte, que será de flojo a moderado.