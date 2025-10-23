David Jiménez 23 OCT 2025 - 22:59h.

La línea uno de Rodalíes ha suspendido la circulación durante cinco horas

La borrasca 'Benjamín' se despide del norte y comienza a preocupar al este del país

Compartir







La borrasca Benjamín está amainando pero se mantienen los avisos en la cornisa cantábrica para mañana. A su paso ha dejado olas de hasta 13 metros y vientos de 165 km/h. En una aula de un colegio de Mallorca ha caído la cubierta sin causar daños a los alumnos.

Una carpa o lona de gran tamaño ha ido a parar justamente donde más perjuicio podía causar: en las vías del tren. Los usuarios de la línea uno de Rodalíes, entre L'Hospitalet de Llobregat y Badalona, han visto cómo el servicio ha estado cinco horas suspendido hasta que han podido retirar la lona de la vía. Las ráfagas de viento han alcanzado los 130 km/h en Portbou, Girona.

Una jornada marcada por el viento

En Sabadell no se podía estar en la calle para observar la incomodidad de una jornada tan marcada por el viento, un fenómeno que se ha registrado en numerosas localidades del este. “He tenido que coger a la perrita porque si no se me la lleva el viento”, reconocía una mujer.

También en el norte de la península. El espectáculo atraía hasta donde permitían los cortes con ráfagas incompatibles con el uso de paraguas o de ciclomotores. En Santander han caído contenedores y varios parques permanecen cerrados. Mucha prudencia en un día de elementos que muestran su fuerza.