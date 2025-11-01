Claudia Barraso 01 NOV 2025 - 06:00h.

El sol y las altas temperaturas vuelven a ser protagonistas en las islas Canarias, donde se podrán alcanzar hasta 30 grados

Las costas gallegas siguen en alerta: un nuevo frente deja fuertes rachas de viento y un peligroso oleaje

Compartir







Las lluvias son las protagonistas de este sábado 1 de noviembre debido a un frente que llega al país dejando a todo el territorio en las mismas condiciones. Nuria Seró cuenta las previsiones de cara a esta jornada y al primer fin de semana de noviembre.

"Este fin de semana seguiremos con un tiempo muy tranquilo en Baleares, en general, con pocas nubes y con unas temperaturas máximas alrededor de los 25°. Nada que ver con el tiempo que tenemos este sábado, sobre todo en la mitad oeste peninsular ha llegado un frente que a lo largo del día de ayer viernes, dejó precipitaciones abundantes en Galicia, también viento fuerte, y un temporal marítimo importante".

Durante esta jornada habrán algunos claros en Galicia, sin embargo, en Castilla y León seguimos hablando de esa lluvia persistente y lo que decíamos sobre todo en el Mediterráneo, tanto en el este peninsular como también en Baleares, en general continuamos con tranquilidad y atención en Canarias porque hablaremos de mucho sol. y calor porque suben las temperaturas".

Lluvias persistentes

"En Castilla y León, también en Extremadura, sobre todo en la mitad norte, tenemos para este sábado esas precipitaciones que podrán ser persistentes. También lloverá en Cantabria, País Vasco y Navarra. Durante las primeras horas del día tenemos algunas nubes bajas en Andalucía, Castilla-La Mancha, que se irán disipando, pero en general aquí la jornada es variable y tendremos nubes de tipo alto, sobre todo llegando al Mediterráneo a lo largo de la jornada".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Atención en Canarias porque seguiremos hablando de sol y temperaturas que suben unos cuatro grados y el ascenso también seguirá el domingo cuando se podrían rozar los 30 grados mañana se quedarán ligeramente por encima de los 25. A esta temperatura llegan en Granada 18 prevista de máxima en Madrid y en Valladolid se quedan con esos 16 grados".

"El domingo, el frente seguirá recorriendo la Península pero ya será desgastado así que en general tendremos que hablar de una jornada variable de sol y nubes y una tarde marcada por la lluvia, sobre todo en el Cantábrico Oriental y en Canarias seguiremos con ese sol y con esas temperaturas altas".