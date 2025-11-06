Así ha sido la tormenta sobre Lleida esta madrugada

Esperanza Buitrago 06 NOV 2025 - 09:36h.

Las operaciones del aeropuerto de El Prat afectadas por las fuertes lluvias en Barcelona

La Generalitat envía un mensaje de ESAlert a la población ante la tormenta que azota Cataluña

Toda Cataluña está en alerta por lluvias y tormentas este jueves, especialmente el litoral de Barcelona. La Generalitat ha enviado el mensaje de ESAlert a la población, pide extremar las precauciones y evitar desplazamientos en la medida de lo posible.

Las clases han sido suspendidas este jueves en las universidades catalanas. Hay afectaciones en Rodalíes y en el aeropuerto del Prat.

Se esperan hasta 60 litros por metro cuadrado en unas horas en algunas zonas de Cataluña.

No obstante, la alerta por mal tiempo se extiende más allá de Cataluña. Lluvia, olas y tormentas tienen en riesgo a una quincena de provincias, sobre todo en el norte peninsular, en una jornada marcada por el descenso notable de las temperaturas máximas.