Así ha sido la tormenta sobre Lleida esta madrugada

Alerta por lluvias en Cataluña, en directo: varias universidades suspenden clases, carreteras cortadas y vuelos cancelados
Las operaciones del aeropuerto de El Prat afectadas por las fuertes lluvias en Barcelona
La Generalitat envía un mensaje de ESAlert a la población ante la tormenta que azota Cataluña
Toda Cataluña está en alerta por lluvias y tormentas este jueves, especialmente el litoral de Barcelona. La Generalitat ha enviado el mensaje de ESAlert a la población, pide extremar las precauciones y evitar desplazamientos en la medida de lo posible.
Las clases han sido suspendidas este jueves en las universidades catalanas. Hay afectaciones en Rodalíes y en el aeropuerto del Prat.
Se esperan hasta 60 litros por metro cuadrado en unas horas en algunas zonas de Cataluña.
No obstante, la alerta por mal tiempo se extiende más allá de Cataluña. Lluvia, olas y tormentas tienen en riesgo a una quincena de provincias, sobre todo en el norte peninsular, en una jornada marcada por el descenso notable de las temperaturas máximas.
Recomendaciones de Protección Civil
En previsión de que las precipitaciones sean intensas este jueves, desde el consistorio barcelonés piden revisar tejados, desagües, pararrayos y bajantes de agua; desconectar aparatos eléctricos, y guardar productos tóxicos fuera del alcance del agua, entre otros.
También, piden meter dentro de casa a los animales de compañía y tener a mano un teléfono móvil y un cargador, medicamentos indispensables, ropa de abrigo y documentación personal.
Respecto a la conducción, recomiendan moderar la velocidad, frenar con suavidad, mantener una distancia prudencial con el resto de vehículos y no atravesar zonas inundadas.
Interrumpidos varios cercanías en Lleida y Tarragona
Las líneas de Rodalies R14 entre Lleida y La Plana de Picamoixons (Tarragona) y la R15 entre Móra d'Ebre y Ascó (Tarragona) están interrumpidas desde este jueves a las 7:40 por afectaciones derivadas del temporal de lluvias que afecta a Catalunya.
En concreto, el tramo de la R14 está cortado por una avería en la catenaria mientras que en la R15 ha caído un muro en la zona de vías, ha informado Protecció Civil en una publicación en 'X'.
Las Universidades suspenden las clases en Cataluña
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha suspendido toda la actividad académica prevista para este jueves. En un comunicado, la universidad ha explicado que la medida afectará a todos los centros y campus y, en cuanto al personal de la UAB, recomienda realizar teletrabajo en todos aquellos casos en los que sea posible.
Lo mismo ha hecho, la UPF ha informado que el equipo de dirección ha decidido suspender toda la actividad académica prevista para este jueves hasta las 13 horas, aunque los campus permanecerán abiertos con servicios mínimos hasta las 14h.
La UdG ha informado que suspende la actividad docente, evaluativa y lectiva tras el aviso de Protección Civil. "Se recomienda que no se realicen desplazamientos que puedan suponer un riesgo", y autoriza al personal que lo necesite a hacer teletrabajo.
Barcelona activa el Pla d'Emergència en alerta por riesgo de insuficiencia drenante
Protecció Civil de Barcelona ha activado el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal por riesgo de insuficiencia drenante en fase de alerta a causa de la previsión de lluvia, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.
Se espera que las lluvias lleguen a las comarcas de Barcelona entre las 8 y las 10 de la mañana del jueves, donde se pueden llegar a registrar hasta 50 o 60 litros por metro cuadrado, según ha informado este miércoles la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca.
Toda Cataluña, en alerta naranja y amarilla por tormentas y lluvias
Este jueves hay de nuevo tormentas y lluvias en algunos puntos de España. Lo peor se espera en Cataluña, concretamente en el litoral barcelonés. La población ya ha recibido la alerta de ESAlert, advirtiendo de lluvias torrenciales. Antes de salir a la carretera, se recomienda informarse de los avisos y la Generalitat de Cataluña pide evitar desplazamientos innecesarios y ha activado el plan Inuncat.
Se prevé que en media hora se acumulen hasta 40 litros de agua.
Quince provincias en alerta por lluvia, olas y tormentas
Lluvia, olas y tormentas ponen este jueves en situación de riesgo a una quincena de provincias en una jornada marcada por el descenso notable de las temperaturas máximas en amplias zonas de la Península, según la Agencia Estatal de Meteorología.
Por oleaje tienen aviso amarillo Almería, Granada, Asturias, Cantabria, Lugo, Guipúzcoa y Vizcaya y en el caso de A Coruña y Pontevedra se eleva a naranja por olas de 6 y 7 metros con viento de hasta 74 Km/h. Por lluvias y tormentas, tienen activados aviso naranja Barcelona, Lleida, Tarragona y Mallorca y amarillo Girona, Ibiza, Formentera y Menorca.