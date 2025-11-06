Esperanza Buitrago 06 NOV 2025 - 07:52h.

Lo peor de las lluvias este jueves se concentrará en el litoral de Barcelona, con alerta naranja

Un tornado sorprende en La Zarza, en Extremadura, y arrasa viviendas y calles

Este jueves hay de nuevo tormentas y lluvias en algunos puntos de España. Lo peor se espera esta mañana en Cataluña, concretamente en el litoral barcelonés. La población ya ha recibido la alerta de ESAlert, advirtiendo de lluvias torrenciales.. Antes de salir a la carretera, se recomienda informarse de los avisos. Ya esta madrugada emergencias ha recibido 117 llamadas por el episodio de lluvias.

La Generalitat de Cataluña pide evitar desplazamientos innecesarios y se ha activado el plan Inuncat. Se prevé que en media hora se acumulen hasta 40 litros de agua. Las autoridades piden extremar las precauciones aunque no ha impuesto restricciones de movilidad.

La directora del Servicio Meteorológico de Cataluña, Sarai Sarroca, ha dicho al término de la reunión de coordinación del comité técnico del Plan INUNCAT, que ha encabezado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que la lluvia "será intensa pero durará poco" y que está previsto un grado de 4 sobre 6. La alerta es naranja o amarilla en toda la comunidad.

Las lluvias se concentran sobre todo en el litoral barcelonés. El frente atravesará el territorio en diagonal, desde el sur de Tarragona hacia el norte de Cataluña, en menos de 24 horas. Se espera que por la tarde la intensidad vaya bajando.

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha subrayado que se prevé que la lluvia no sea estática, sino que se desplace, lo que en principio hará más improbable que se produzcan grandes concentraciones de agua que causen inundaciones. También se prevén las primeras nevadas en el Pirineo, aunque no serán intensas.

Parlon ha pedido a los ciudadanos que tengan que desplazarse que consulten a primera hora de la mañana a través de las redes sociales las previsiones meteorológicas y los consejos y recomendaciones que pueda facilitar la Generalitat.

Parlon ha pedido "prudencia" a la ciudadanía y, sobre todo, que evite los desplazamientos innecesarios y mover el vehículo si se encuentra cerca de rieras o zonas inundables.

Las universidades catalanas han suspendido las clases este jueves y recomienda el teletrabajo a su personal.

Ya esta madrugada, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 117 llamadas por el episodio de lluvias en Cataluña hasta las 6.00 horas. La mayoría de las llamadas se han recibido en la comarca de Barcelona, más del 34%.

Recomendaciones del Ayuntamiento de Barcelona

Protecció Civil de Barcelona ha activado desde este miércoles por la tarde el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal por riesgo de insuficiencia drenante en fase de alerta por la lluvia, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

En previsión de que las precipitaciones sean intensas, desde el consistorio piden revisar tejados, desagües, pararrayos y bajantes de agua; desconectar aparatos eléctricos, y guardar productos tóxicos fuera del alcance del agua, entre otros.

También, piden meter dentro de casa a los animales de compañía y tener a mano un teléfono móvil y un cargador, medicamentos indispensables, ropa de abrigo y documentación personal.

Respecto a la conducción, recomiendan moderar la velocidad, frenar con suavidad, mantener una distancia prudencial con el resto de vehículos y no atravesar zonas inundadas.

Las lluvias azotan Cáceres

Las lluvias, precisamente, no lo han puesto nada fácil en Cáceres este miércoles. En muy poco tiempo, la intensa tormenta ha inundado varias calles de la ciudad extremeña.

En poco más de media hora han caído 20 litros por metro cuadrado. La acumulación de agua ha dejado numerosas incidencias, sobre todo en las carreteras.

Los daños en edificios, tejados y mobiliario urbano han sido cuantiosos. La estación de autobuses ha quedado inundada, afectando a los coches aparcados en las proximidades.