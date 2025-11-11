Alberto Rosa 11 NOV 2025 - 05:00h.

La Xunta activa para este martes una alerta naranja por temporal costero en el litoral de las provincias de A Coruña y de Pontevedra

Cielos nubosos, precipitaciones débiles en Galicia y temperaturas mínimas en aumento en la mayor parte de la Península

Para hoy martes, 10 de noviembre, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activa una alerta naranja por temporal costero en el litoral de las provincias de A Coruña y de Pontevedra. Así, tal y como ha trasladado el 112, se prevé un fenómeno meteorológico adverso por precipitaciones en 12 horas de nivel amarillo, que afectará principalmente a las provincias de A Coruña y de Pontevedra durante el martes y el miércoles de esta semana. La meteoróloga de Mediaset, Flora González, da los detalles de la previsión para este martes.

"En Galicia se refuerza esta inestabilidad y además en el tercio norte tenemos avisos activados borrachos de viento muy significativas", ha explicado. González señala que para este martes se refuerzan las lluvias, sobre todo en la fachada atlántica gallega, con rachas de viento especialmente intensas también en la cordillera Cantábrica.

"A primera hora precaución con las densas nieblas en zonas llanas del interior peninsular que pueden dificultar la visibilidad en la carretera", advierte. Mientras, en Andalucía se esperan cielos despejados, "aunque es cierto que el levante sopla con intensidad en el área". En el estrecho también brilla el sol en el Mediterráneo y en ambos archipiélagos.

En cuanto a las temperaturas el frío ha venido para quedarse. En Madrid se esperan máximas de 16 grados, mientras que en Castilla y León las máximas serán de 17 grados. "Más suaves las temperaturas a orillas del Cantábrico, llegando a 22 en Bilbao. En Andalucía van a destacar los 24 de Granada y en el Mediterráneo temperaturas que superan con creces los 20 grados, igual que en Canarias", continúa la meteoróloga.

Cabe recordar que en Galicia la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha activado el plan especial para el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) en fase de preemergencia por las lluvias que se prevén en la Comunidad. Ante esta situación, Emerxencias ha recordado que se deben adoptar las medidas preventivas necesarias y alertar o movilizar los medios y recursos disponibles.